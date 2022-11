Wouter le Duc wint Rabo Photographic Portrait Prize met foto van spokenwordartiest Daniëlle Zawadi

Het winnende portret van spokenwordartiest Daniëlle Zawadi. 'De fotograaf laat ons letterlijk en figuurlijk heel dicht bij de geportretteerde komen,' aldus de jury. Beeld Wouter le Duc

Het winnende, analoog geschoten portret van Daniëlle Zawadi is gemaakt in opdracht van het Nederlands Letterenfonds tijdens een talentontwikkelingsprogramma voor jonge schrijvers. “Een bijzonder portret, misschien wel doordat het juist zo subtiel is. Pas na wat langer kijken ontvouwt het zich helemaal aan ons. De fotograaf laat ons letterlijk en figuurlijk heel dicht bij de geportretteerde komen,” aldus de vakjury onder voorzitterschap van Verily Klaassen, hoofd kunstzaken bij de Rabobank.

“In mijn ontwikkeling als fotograaf zijn er altijd specifieke portretten geweest die een volgende stap markeren – dit is er een van,” aldus Wouter le Duc. “Met Daniëlle had ik een natuurlijke klik en tijdens het maken van dit portret voelde ik de ruimte en mogelijkheid om een volgende stap te zetten qua lichtgebruik.” Opvallend: een tweede portret dat Le Duc meer in zijn specifieke stijl schoot van Zawadi, van wat verder weg en met de handen in elkaar gevouwen onder haar kin, wordt vaker gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Geldprijs van 10.000 euro

Wouter le Duc behaalde in 2014 zijn Bachelor of Fine Arts aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Tijdens zijn studie liep hij stage bij fotograaf Rob Hornstra. Zijn werk is onder meer tentoongesteld op PAN Amsterdam, Art Rotterdam, Copenhagen Photo Festival en de Royal Photographic Society Print Exhibition in het Verenigd Koninkrijk. Naast zijn persoonlijke projecten doet hij portretopdrachten voor diverse kranten (waaronder Het Parool), tijdschriften en bedrijven.

Zijn werk viel al eerder op bij de Photographic Portrait Prize; de afgelopen drie jaar stond hij op de longlist, in 2018 haalde hij de shortlist met een portret van Marieke Polderdijk.

Le Duc ontvangt 10.000 euro en zijn winnende portret wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. De jury had de keuze uit ruim 700 inzendingen; de andere genomineerden waren Bonnita Postma, Eva Roefs, Prins de Vos en Robin de Puy, die de prijs al twee keer won.

Aan elkaar genaaide familieportretten

De jury, waarin ook Martijn van de Griendt zit, de winnaar van vorig jaar, gaf de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent aan fotograaf en mixed mediakunstenaar Laura Chen (1997) voor Words From Dad. Dat is een serie fotomontages over haar grootvader, die zij nooit heeft gekend, waarin Chen de Chinese en Nederlandse cultuur laat versmelten door meerdere familieportretten aan elkaar te naaien.

“Dit concept is sterk en staat in dienst van een persoonlijk verhaal,” vindt de jury. “Knap hoe oude foto’s en tijdloosheid samengaan in dit werk.” Chen, die eerder dit jaar ook al was genomineerd als Foam Talent, ontvangt een geldprijs van 2500 euro.

De winnende en alle genomineerde portretten zijn tot en met 29 januari te zien in de ruimte van de Rabo Kunstcollectie in Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Daar vond woensdagavond ook de prijsuitreiking plaats.

De portretprijs is in 2010 in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie van fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling. Eerdere winnaars zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman, Sanne Donders, Martijn van de Griendt en Robin de Puy.

Le Duc won tevens de publieksprijs, waaraan een bedrag van 1000 euro is verbonden.

Laura Chen (1994) heeft de Rabo Photograhic Talent 2022 gewonnen met haar serie Words From Dad. Beeld Laura Chen

