World Cinema Amsterdam: staalkaart van films uit en over de hele wereld

Ook onder filmfestivals blijken er grenzen aan de groei. World Cinema Amsterdam (WCA), het festival met oog voor niet-westerse cinema, slankt voor de dertiende editie dit jaar af naar zes dagen. Vorig jaar was ook al een stap teruggezet, van de oorspronkelijke tien dagen naar acht.

Wreekt zich hier de postcoronamalaise in de culturele sector? Is het team van filmhuis Rialto, organisator van het festival, te druk met de in november 2021 geopende tweede locatie bij de VU? Of is de festivalmarkt simpelweg verzadigd?

Staalkaart van films

Hoe het ook zij: ook in zes dagen presenteert het festival een staalkaart van films uit en over de hele wereld. WCA opent dinsdagavond met Tótem van de Mexicaanse regisseur Lila Avilés, die in 2019 de juryprijs op het festival won met haar debuutfilm La Camarista.

Opvolger Tótem is al even intiem, en draait om de zevenjarige Sol, die terwijl haar hele familie zich opmaakt voor een groot feest ter ere van haar vader vooral bezig is met diens naderende dood. Avilés is een van de negen filmmakers die op het festival aanwezig zijn voor Q&A’s bij hun films.

Het festival haakt ook aan bij het staartje van de tentoonstelling in het Stedelijk van de Curaçaose kunstenaar Felix de Rooy. Die stelde voor WCA een programma van vier films samen die hem inspireerden, waaronder een Cubaanse versie van het laatste avondmaal (The Last Supper, Tomás Gutiérrez Alea, 1976) en de Orpheusmythe in Rio de Janeiro (Black Orpheus, Marcel Camus, 1959).

De Curaçaose kunstenaar Felix de Rooy stelde een programma van vier films samen die hem inspireerden, waaronder Black Orpheus. Beeld Getty Images

Vrouwen in Iran

Ook is er onder de noemer Strong & Unwavering aandacht voor de vrouwen in Iran die sinds de dood door politiegeweld van Mahsa Amini in september 2022 de straat opgaan om te protesteren tegen het repressieve regime. Opvallend genoeg is slechts een van de vier films in het programma ook geregisseerd door een vrouw uit Iran, maar dat doet niet af aan de kwaliteit van het programma. Zo biedt Seven Winters in Tehran van de Duitse filmmaker Steffi Niederzoll een aangrijpende inkijk in het meedogenloze proces tegen de 19-jarige student Reyhaneh Jabbari, die in 2007 een man vermoordt wanneer hij haar probeert te verkrachten.

Ook elders in het festival is Iran overigens goed vertegenwoordigd. Er is aandacht voor de Iraans-Nederlandse filmmaker Sam Yazdanpanna, van wie drie korte films worden vertoond, en de Iraans-Nederlandse filmmaker Nafiss Nia (Die middag) is jurylid.

Trip door Teheraanse onderwereld

Ook zijn er twee films in het competitieprogramma met Iraanse banden. De Zweedse productie Opponent van de in Iran geboren filmmaker Milad Alami gaat over een Iraanse immigrant die in het noorden van Zweden moet zien te aarden.

Maar het meest overdonderend is Critical Zone, een nachtelijke trip door de Teheraanse onderwereld aan de hand van een man en zijn hond, die vorige maand de Gouden Luipaard won op het prestigieuze filmfestival van Locarno. Succes met een zwart randje voor regisseur Ali Ahmadzadeh, want die mag zijn thuisland niet verlaten.

World Cinema Amsterdam vindt van 22 t/m 27 augustus plaats in Rialto De Pijp, Rialto VU, De Balie en Cinema De Vlugt