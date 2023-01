Workshop flamencodansen: ‘Al doe je alle pasjes verkeerd, met sierlijke handen valt het niet op’

Workshops in Amsterdam

Op 3, 4 en 5 februari geeft danser José Manuel Álvarez twee dansworkshops in Q-Factory Studio’s in Amsterdam-Oost. Álvarez is een traditionele danser die zich heeft gevormd in Barcelona. Hij behoort tot de nieuwe lichting mannelijke dansers. “Omdat hij bij de nieuwere lichting hoort, is hij sympathieker in zijn lessen,” zegt Moreno. “De oudere lichting was meestal niet zo aardig.”

Álvarez heeft een losse moderne eigen techniek ontwikkeld. In zijn workshops gaat hij aan de slag met de tango. “Je moet echt de schaamte voorbij, want de dans is een sensueel spel, waarin je elkaar uitdaagt.” Ook zingt Álvarez tijdens de workshop en is er op de tweede en derde dag een gitarist aanwezig. Samen met de Catalaanse band Los Aurora, waar hij tot voor kort toe behoorde, treedt Álvarez op 2 februari op in het Bimhuis. De band speelt flamencomuziek met een jazztwist en Álvarez laat zijn flamencomoves zien.

Naast de dansworkshops worden er tijdens Flamenco Biënnale, in samenwerking met Stichting Terremoto, meer workshops en masterclasses georganiseerd in de stad. Zoals de workshop zang en gitaar van Ismael de la Rosa en Yerai Cortés op 6 februari en de masterclass gitaar van Dani de Morón op 29 januari.

www.flamencobiennale.nl