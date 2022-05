Beeldmacht, NPO 2. Beeld HUMAN

Nog niet zo lang geleden stond Lips te kijken bij een demonstratie waar uiteindelijk rake klappen vielen. Na uren van negeren van verzoeken en later bevelen om het terrein te verlaten, werd de politie onvriendelijker en ten slotte werd de ME ingezet: voor Lips het teken om even iets verder weg te gaan staan. Verstandig, want het ging er hard aan toe, aan beide zijden.

Maar toen hij er nog dezelfde avond op sociale media beelden van terugzag, strookte dat op geen enkele manier met hoe de middag was verlopen: het leek erop of de politieagenten er spontaan en zonder aanzien des persoons op los ramden. Wie op deze schokkerige filmpjes afging, kreeg een heel ander beeld van het ontsporen van de demonstratie dan iemand die de middag van begin tot eind had gevolgd.

De korte documentaire Beeldmacht ging dinsdagavond dieper in op videobeelden van ongeregeldheden. Een snelle rondgang door een winkelstraat liet zien dat wie alleen de ontsporingen bekijkt, nauwelijks tot een andere conclusie kan komen dan dat hier sprake was van doorgeschoten politiegeweld. Zoals een agente zei: “Als je focust op een heel klein deeltje waarin geweld moet worden gebruikt, ziet het er inderdaad lelijk uit.”

Beelden bewijzen niet zoveel, zei directeur van Amnesty International Nederland Dagmar Oudshoorn, als het gaat over het steeds regelmatiger gebruik van bodycams door de politie. “Iedereen filmt met een eigen doel, met een eigen perspectief.” Jaïr Schalkwijk van burgerrechtenorganisatie Controle Alt Delete raadt juist iedereen aan altijd alles op beeld vast te leggen.

Het is een fijne documentaire: lekker kort, maar niet minder inhoudelijk. Want worden we er beter van als iedereen elkaar straks loopt te filmen? Komen burgers en politie dan niet juist meer tegenover elkaar te staan? Beeldmacht komt niet met antwoorden, maar dwingt wel tot nadenken.

