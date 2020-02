Worden de Oscars nu dan eindelijk diverser?

De Zuid-Koreaanse film Parasite sleepte in de nacht van zondag op maandag de belangrijkste Oscar in de wacht. De grootste filmprijs is daardoor minder wit en minder Amerikaans, maar of het een trendbreuk is, moet nog blijken.

“Ik dacht dat ik wel klaar was nadat ik beste internationale speelfilm had gewonnen,” stamelde Bong Joon Ho nadat hij opnieuw naar het podium was geroepen, nu voor de Oscar voor beste regie. De Zuid-Koreaanse regisseur Bong (50) schreef Oscargeschiedenis: Parasite won niet alleen – zoals verwacht – in de categorie beste internationale speelfilm (voorheen beste niet-­Engelstalige film), zijn zwarte parabel werd ook verkozen als beste film. Het was de eerste niet-Engelstalige film die met deze belangrijkste Oscar werd bekroond in de 92-jarige geschiedenis van de Academy of Motion Pictures and Sciences. Ook het scenario werd onderscheiden.

Het is de vraag of de bekroning van Parasite de uitkomst is van de veranderingen die de Academy de voorbije jaren onderging in zijn leden­bestand (nog altijd is 84 procent van de 9000 ­leden wit en de grote meerderheid Amerikaans). En of sprake is van een trendbreuk, en de Oscars de komende jaren nog meer een viering worden van de wereldwijde cinema in plaats van een bepaald slag Amerikaanse films.

#OscarsSoMale

De Academy kreeg de laatste jaren veel kritiek vanwege het gebrek aan diversiteit. Ook dit jaar waren de nominaties uitgesproken wit: in de categorie ‘beste regie’ maakten deze editie ­alleen mannen op leeftijd kans: behalve Bong ­waren Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917) en Quentin Taran­tino (Once Upon a Time…) ge­nomineerd. Het was alweer de 87ste keer dat er geen vrouw was genomineerd voor beste regie – reden dat de hashtag #OscarsSoMale trending werd.

In zijn openingsdialoog zei Steve Martin dat ‘er iets ontbrak’ in de regienominaties. “Vagina’s!” was de repliek van Chris Rock. Natalie Portman droeg een zwarte cape met de namen van een aantal vrouwelijke filmmakers die genomineerd hadden kunnen worden voor beste regie, onder wie Greta Gerwig (Little Women), Lulu Wang (The Farewell) en Mati Diop (Atlantics).

natalie portman embroidered her dior dress with the names of the female directors that weren’t recognized for their hard work omg we love women supporting women #oscars pic.twitter.com/3xZCgR4ppF — cin (@minyardists) 10 februari 2020

Waar de nominaties in de vier acteurscategorieën de afgelopen jaren onder invloed van actiegroepen als #OscarsSoWhite eindelijk wat minder wit werden, maakte nu alleen de Britse actrice en zangeres Cynthia Erivo kans, voor haar vertolking van de Afro-Amerikaanse ontsnapte slavin en activist Harriet Tubman in Harriet. Ze won niet.

Aantal mijlpalen

Toch waren er wat mijlpalen. De Nieuw-Zeelandse regisseur, acteur en scenarioschrijver Taika Waititi was de eerste inheemse filmmaker die een Oscar won, voor zijn niet-oorspronkelijke scenario voor de nazisatire Jojo Rabbit. Hij droeg zijn prijs op aan ‘alle inheemse kinderen in de wereld die aan kunst en dans willen doen en verhalen willen schrijven’.

Joker-componist Hildur Guðnadóttir werd de derde vrouw die de Oscar voor de beste originele filmmuziek won. “Aan de meisjes, de vrouwen, de moeders en de dochters die de muziek van binnen horen, spreek alsjeblieft,” zei Guðna­dóttir. “We moeten jullie stemmen horen.”

Joaquin Phoenix, die zoals verwacht de Oscar voor beste acteur won voor zijn hoofdrol in ­Joker, vatte het het best samen in zijn gloed­volle speech. “Het grootste geschenk dat film me gaf, is de kans onze stem te gebruiken voor de stemlozen. Ik heb nagedacht over schrijnende problemen waar we mee te maken hebben gehad. Ik heb het over de strijd tegen onrecht, over gender­ongelijkheid, racisme, queerrechten, inheemse rechten of dierenrechten. Over de strijd tegen de overtuiging dat één natie, één volk, één ras, één geslacht, één soort het recht heeft om een ander straffeloos te domineren, te gebruiken en te controleren. We vrezen het idee van persoonlijke verandering, omdat we denken dat we iets moeten opofferen. Maar we kunnen veranderingen doorvoeren die gunstig zijn voor alle bewuste wezens en het milieu.”

Hij kreeg een staande ovatie.