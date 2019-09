Word je ook fit van sportieve videogames?

In Ninendo Ring Fit Adventure moet je zelf bewegingen maken om verder te komen.

Wegsprinten voor zombies, aliens verslaan met squats of landje veroveren door sneller te rennen dan je buurman. Maak van sport een (online)spelletje en het wordt ineens leuk. Althans, dat is de achterliggende gedachte van sportapps als Zombies, Run!, Superhero Workout en Run An Empire. Ook alledaagse sporten kunnen in de comfortabele huiskamer worden gedaan: zwemmen, surfen, honkballen of golfen met motion-gaming consoles als Nintendo Wii, Playstation Move of Xbox Kinect. ‘Entertrainment’, luidt de verzamelnaam.

Donderdag presenteerde Nintendo zijn nieuwste spel: Ring Fit Adventure. Op het eerste gezicht een avonturenspel dat doet denken aan klassiekers als Super Mario World en Zelda, maar met één groot verschil: in plaats van de knoppen van een joystick in te drukken om een poppetje te laten lopen, springen of bukken, ben je nu zelf degene die al die bewegingen moet maken om verder te komen in het spel.

Het idee erachter is simpel: mensen houden van spelletjes en zitten de hele dag met hun neus op hun scherm. Combineer die twee met iets wat we nou juist allemaal meer moeten doen – bewegen – en voilà: het wordt leuker, laagdrempeliger en dus langer vol te houden. Maar is dat ook zo? Houden we het langer vol? En is het überhaupt wel te vergelijken met een ‘echte’ training?

Daar komen de zombies!

Grofweg zijn de spellen in twee categorieën te verdelen. Enerzijds heb je de apps die een spelelement toevoegen aan een reguliere training. ‘Zombies, Run!’ is daar een voorbeeld van: de app houdt als een ‘normale’ hardloopapp bij

hoe snel en ver je rent, maar roept midden in de training ‘Zombies, Run!’, waarna je een groep zombies aan hoort komen. Sprint je snel genoeg, dan verdwijnen de geluiden weer naar de achtergrond en word je beloond met punten. Ben je te traag, dan wordt het geluid luider en is het net of ze in je nek hijgen. Pakken ze je? Dan raak je punten kwijt. Een ding is zeker: zweten zal je.

Anderzijds zijn er de actieve videogames, zoals de nieuwe Nintendo-tool, waarbij de beweging juist een element is van het spel. Je beweegt daarbij weliswaar meer dan bij normale videogames, maar of het onder ‘sporten’ te scharen valt, is de vraag. Immers: je kan wel digitaal squashen, maar ren en sla je in de woonkamer net zo hard als op de squashbaan? Waarschijnlijk niet. “Een beetje sporter zal het niet als work-out zien,” zegt performance trainer Cally Yang, “maar mensen komen er wél door in beweging. Word je er sterk of breed van? Nee. Val je ervan af? Nee. Maar om in beweging te komen is het perfect.”

Enorme barrière

Sterker nog, volgens Yang zou het voor de beginnende sporter zelfs een betere eerste stap zijn dan de sportschool. “Allereerst omdat de sportschool voor veel beginners een enorme barrière is en je iets langer volhoudt als je het ook leuk vindt om te doen. Daarnaast: het is minder blessuregevoelig, want je kunt weinig fout doen. We hebben ooit in de sportschool bepaald dat we op een bank moeten liggen en in een rechte lijn van 90 graden een stang omhoog moeten duwen, maar in het dagelijks leven maak je zelden zo’n statische beweging. Met een videogame ontwikkel je een veel natuurlijker motoriek dan wanneer je op die machines tekeergaat. Je brein en spieren leren zich aanpassen aan de veranderende omgeving en je zoekt alle hoeken van je gewrichten op.”

Endorfines

Dat wil zeggen, mits je werkelijk beweegt. De crux van actieve videogames laat zich goed vatten in een grap van de Britse comedian Michael McIntyre, die fanatiek begon, maar al snel ontdekte dat hij voor zijn Wii-tennisspel helemaal niet echt hoefde te rennen. Zittend op de bank – al dan niet met cheeseburger in de hand – een kleine polsbeweging maken bleek ook voldoende. Yang: “Je eigen bugs zijn inderdaad een nadeel, het moet toch uit jezelf komen. Wellicht helpen de endorfines van het sporten en het behalen van nieuwe levels bij je motivatie. En nogmaals: iets bewegen is in ieder geval beter dan niets bewegen.”