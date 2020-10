Podcast: Woeste Meuk

Woeste Meuk: Laat Theo Maassen nooit alleen in een hotelkamer

Nieuw bij Het Parool: de podcast Woeste Meuk, waarin Nico Dijkshoorn en Tim Knol gaan wandelen met mensen die zij bewonderen. Dit keer is dat Theo Maassen. ‘Laat Theo Maassen nooit alleen in een hotelkamer. Dat is ons advies. Nooit. Alleen. In. Een. Hotelkamer. Wandel met hem, lach om hem, maar begin nooit over een hotelkamer.’