Woe en Van der Laan en de drogredenen van prikvertikkers

Beeld EVEN TOT HIER, BNNVARA

In hun vorige seizoen, tijdens de eerste coronagolf, moesten Jeroen Woe en Niels van der Laan het met hun satirische nieuwsshow Even tot hier al zonder publiek stellen. Ze namen hun toevlucht tot een videowand met 100 kijkers en Lips was toen wel te spreken over deze ‘enorme zoomvergadering’.

Ook tijdens de tweede coronagolf zit het publiek van Even tot hier noodgedwongen thuis maar de 100 deelnemers kunnen desondanks reageren op de prikkelende stellingen van Woe en Van der Laan. Die hadden eerst wat flauwe grappen over hoe Xander van der Wulp met zijn spoilers de verrassing haalt uit elke ‘persco’ (zoals ze de persconferentie van Rutte en De Jonge noemen, tot genoegen van mevrouw Lips die dat ook doet). Op die momenten is Even tot hier het minderbegaafde broertje van Zondag met Lubach.

Vervolgens ging het over de vaccins tegen Covid-19 en vooral de dalende bereidheid onder de Nederlanders om zich te laten vaccineren. Een snelle steekproef onder de 100 kijkers van Even tot hier wees al uit dat slechts de helft van hen zich zonder bezwaar zou laten vaccineren. Daar viel dus nog wel wat te winnen, want voor groepsimmuniteit moet zo’n 70 procent aan het vaccin.

Op geestige wijze maakten Van der Laan en Woe gehakt van de drie meest voorkomende bezwaren van deze zogenaamde ‘prikvertikkers’. Zoals: normaal duurt de ontwikkeling van zo’n vaccin jaren. Van der Laan en Woe legden uit dat er dan ook dreamteams mee bezig zijn, zeg maar ‘het Nederlands elftal, aangevuld met Messi, Ronaldo, Neymar en Zlatan’. Op dezelfde wijze haalden ze de andere drogredenen van de prikvertikkers onderuit.

Het was misschien niet allemaal even gevat, maar als het een paar vaccinweigeraars heeft overtuigd vond Lips het in elk geval nuttig.

