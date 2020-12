WNL is een gezelliger en serieus alternatief voor Buitenhof

WNL Op Zondag

Het weekend werd ingeluid met de voordeur van Wopke Hoekstra en een toneelstukje waarin hij verrassing veinsde over de jour­nalisten in zijn tuin en zogenaamd druk in overleg was met zijn vrouw over de vraag of hij het wel moest doen. Even later kwam Pieter Omtzigt zijn bijrol­letje vervullen. Zaterdag volgde Hoekstra’s presentatie op het partijbureau en daarna kwam hij opdraven bij WNL Op Zondag.

Waar Buitenhof op zondag van oudsher het monopolie op politieke interviews heeft, is Rick Nieman bij WNL een alternatief aan het worden. Dat kwam Hoekstra goed uit. Niet alleen omdat hij later die ochtend op het Catshuis moest zijn voor coronaoverleg, waardoor Buitenhof geen optie was, maar ook omdat WNL wordt geacht de rechterflank van het electoraat ter wille te zijn – dat deel waar ook Hoekstra voorzichtig zijn oog op heeft laten vallen.

Lips is wel fan van Nieman. Zijn gelikte presentatie ontneemt weleens het zicht op zijn inhoudelijke aanpak. Zijn poeslieve lach ten spijt kwamen ook in het gesprek met Hoekstra een paar pijnpunten langs, zoals het achteloos terzijde schuiven van het partijreferendum van de voorbije zomer en van Omtzigt als mogelijke leider. Ook sloeg Nieman aan op een terloopse opmerking van Hoekstra over de corona-aanpak, waarbij de landen die het hardst hebben ingegrepen er in economisch opzicht niet het beste doorheen zijn gekomen.

Zo kwam naast de CDA-perikelen nog even het conflict in het kabinet voorbij over de coronakoers. Jammer was wel dat hij Hoekstra’s uitgesproken afkeer van politici die te veel beloven alleen koppelde aan Mark Rutte en niet aan Hugo de Jonge.

Dat het doorgaans vooral VVD-Kamerleden zijn die de deur bij het programma plat lopen, moet je voor lief nemen, maar Nieman zet een aangenaam programma neer, waar het er gezelliger maar als het moet niet minder serieus aan toe gaat dan bij Buitenhof.

