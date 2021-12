Wintergasten is terug: ‘Door deze formule wijkt het gesprek af van de gebaande paden’

Janine Abbring. Beeld Merlijn Doomernik

Wintergasten was al op televisie tussen 2005 tot 2012. Het programma werd toen onder anderen gepresenteerd door Joris Luyendijk, Raoul Heertje en Leon Verdonschot. Het rijtje gasten van destijds liegt er niet om: Iggy Pop, Garri Kasparov, David Lynch.

Toch kwam aan het programma een einde, tot Zomergasten presentatrice Janine Abbring tegen de VPRO haar ambitie uitsprak ook eens mensen in het Engels te interviewen. “Dat paste uiteraard niet binnen Zomergasten, dat is al meer dan dertig jaar met Nederlandstalige gasten. Zo ontstond het idee om Wintergasten een doorstart te laten maken.”

Gebaande paden

Het format moest wel even uitgelegd worden aan de internationale grootheden die werden benaderd. Waar in Nederland sommige mensen al jarenlang hun lijstje met Zomergasten fragmenten klaar hebben liggen en smachtend uitkijken naar de uitnodiging, had dit meer voeten in de aarde. Dat ze anderhalf uur vrij moesten maken voor een interview was al best veel gevraagd, daar bovenop kregen ze ook nog een flinke portie huiswerk mee. Abbring: “Je kunt wel een favoriete film hebben, maar waarom dan, en welk fragment wil je dan laten zien, en hoe lang moet dat zijn? Marina Abramović had in eerste instantie vijftien fragmenten van performancekunstenaars uitgekozen, dat kon natuurlijk niet. Nu laat ze onder meer beelden zien van de begrafenis van Josip Tito, in 1980. Ze woonde toen in Amsterdam en keek samen met een vriendin huilend naar de televisie.”

Wat alle gasten na afloop van het gesprek opmerkten was hoe sterk het format eigenlijk is. “Ze hadden niet verwacht hoe geëmotioneerd ze raakten door de fragmenten. Dit soort mensen wordt heel vaak geïnterviewd, maar door deze formule wijkt het gesprek af van de gebaande paden, zonder dat ze complete controle verliezen.”

Stilteretraite

Bij de VPRO zijn mensen ‘20 jaar ouder geworden’ door alle productionele haken en ogen. Abbring: “In november moesten we hals over kop naar Tel Aviv, omdat dat de laatste mogelijkheid was om Harari te spreken voor wekenlang in een stilteretraite ging. Dat was nog net voordat het land op slot ging. Het gesprek met Perry moest van Amsterdam naar Londen worden verplaatst omdat hij vanwege de avondlockdown niet naar de uitreiking van de Erasmusprijs kon komen. De interviews met Abramović en Whitehead hebben we in New York opgenomen.”

Hoe het interviewen in het Engels Abbring verging? “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geen verschil maakt. In het Nederlands druk je je toch directer uit. Maar ik heb het volbracht. Of het slim was om dit experiment op nationale televisie te doen laat ik graag aan te kijker ter beoordeling.”

Wintergasten is maandag 27 t/m donderdag 30 december om 22.10 uur te zien op NPO 2