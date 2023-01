Wint Goldband dit jaar de Popprijs tijdens Noorderslag?

De Haagse groep Goldband trok afgelopen zomer op Lowlands meer publiek dan Stromae en Arctic Monkeys. Beeld PAUL BERGEN/ANP

Wordt het Goldband? Het Haagse trio deed het meer dan goed in 2022. De hit Noodgeval werd door zo ongeveer heel Nederland meegezongen en op Lowlands trok de groep meer publiek dan Stromae en Arctic Monkeys. Maar was Goldband daarmee de groep die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek, zoals van een winnaar van de Popprijs wordt verlangd?

Zoals elk jaar in januari is het ook dit jaar weer fijn speculeren over wie die Popprijs, Nederlands belangrijkste prijs op het gebied van popmuziek, gaat winnen. Goldband wordt door zogeheten kenners veel genoemd, maar minstens zo logisch lijkt het dat de jury in haar keuze recht zou willen doen aan de grote rol die vrouwen spelen in de hedendaags Nederpop.

Nieuwkomers Froukje en S10 verdienen de prijs zeker. Eefje de Visser, die al wat langer meedraait, net zo zeer. En de Popprijs, een initiatief van belangenorganisatie Buma, mag volgens de statuten dan vooral betrekking hebben op prestaties in het voorbije jaar, in het verleden bleek de onderscheiding ook wel eens een oeuvreprijs te kunnen zijn.

Dance en hiphop

Het zou dus zomaar kunnen dat zaterdag juist een oudgediende naar huis gaat met de cheque van 10.000 euro en het bijbehorende beeldje van kunstenaar Theo Mackaay (ook de maker van de Gouden Kalveren). En dan is er ook nog die enorme vijver van Nederlandse dance- en hiphopartiesten. Nou ja, we gaan het zien zaterdagavond.

Zaterdagavond is de avond van de Noorderslag, het festival laat jaarlijks laat zien en vooral horen wat de actuele stand van zaken is in de Nederlandse popmuziek in de breedste zin van het woord. Rapper Gotu Jim, punkgroep Hang Youth en vooral hitmachine Son Mieux hebben al de nodige fans. Ook geprogrammeerd, maar vooralsnog alleen geliefd bij een kleiner publiek: danceproducer Gladde Paling (uit dezelfde hoek is er collega Natte Visstick), indierockers Elephant en singer-songwriter Amina.

De Noorderslag speelt zich af in alleen cultuurcentrum de Oosterpoort. Vooraf is er in echt heel Groningen Eurosonic, het internationale deel van het festival. Wat Amsterdam Dance Event (ADE) is voor de dancewereld, is Eurosonic drie dagen lang voor de Europese livemuziek. Er zijn niet alleen ’s avonds ontzettend veel optredens van acts uit heel Europa, overdag is Eurosonic – net als ADE – een muziekconferentie waar internationale muziekprofessionals op afkomen. Speciale aandacht is er dit jaar voor popmuziek uit Spanje.

Een deel van het Eurosonicprogramma is gratis toegankelijk. De Noorderslag is als elk jaar allang uitverkocht, maar 3FM en NPO3 doen uitgebreid verslag van het festival.