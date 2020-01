Winnares Lenie van der Hoorn was de hele Elfstedentocht onzichtbaar

Andere Tijden Sport, NPO 1. Beeld -

In een winter die de naam winter nog niet verdient, ging Andere Tijden Sport terug naar 1985, toen de winters nog écht koud waren en er een pak ijs van 16 centimeter lag. Dat betekende na 22 jaar eindelijk weer een Elfstedentocht.

Het ging nu eens niet over winnaar Evert van Benthem, maar over de toen 36-jarige Lenie van der Hoorn, de eerste vrouw die over de finish kwam op de Bonkevaart. Historisch, maar Lips moet bekennen dat hij haar naam niet kende. Waarom werd vrij snel duidelijk.

Vrouwen mochten dat jaar voor het eerst deelnemen aan de wedstrijd, ze werden min of meer gedoogd, maar er waren geen aparte prijzen voor dames. De algemene gedachte was: als je een prijs wil, moet je maar harder rijden dan de mannen.

Van der Hoorn was de hele tocht onzichtbaar, want de cameraploegen volgden alleen de kopgroep.

Van Benthem kreeg een enorme lauwerkrans en beker en werd minutenlang toegezongen op het podium. Van der Hoorn, de eerste vrouw die ooit de Elfstedentocht won, moest het doen met een zilveren tabakspot.

Het leek haar destijds niet en nu nog niet te deren. Het doorzettingsvermogen waarmee ze als 14-jarig meisje keihard moest werken op een tuinderij en de onverzettelijkheid waarmee ze tegen de wil van haar vader in toch ging wielrennen, straalde ze nog steeds uit.

Lips vond het sowieso een wonder dat ze de finish had gehaald, omdat ze pas na 125 kilometer een tas met eten en drinken kreeg. Er zaten vier sinaasappels in, maar onderweg pellen kostte te veel tijd. “Toen moest ik het op een bidon water en wilskracht doen.”

Lips gelooft er niet meer in, met weer een warmterecord in het verschiet deze week, maar áls er dit jaar een Elf­stedentocht wordt gereden, zou Van der Hoorn ’m zo weer uitschaatsen, op wilskracht.

