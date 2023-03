Winnaars van de Oscars 2023 bekend: dit vonden de recensenten van Het Parool van de films

Everything Everywhere All at Once (7) en Im Westen nichts Neues (4) sleepten dit jaar de meeste Oscars in de wacht. Maar wat vonden de recensenten van Het Parool eigenlijk van de winnaars? Een overzicht.

Everything Everywhere All at Once

Oscars voor: beste film, beste actrice, beste regie, beste montage, beste mannelijke bijrol, beste vrouwelijke bijrol, beste originele scenario

Het Parool schreef: Everything Everywhere All at Once, van het regisseursduo Daniels, is precies wat de titel zegt: alles tegelijk. Melig en oprecht, grotesk en alledaags, overlopend van ideeën en toch opvallend gefocust. De overdaad werkt. Lees de volledige recensie: Everything Everywhere All at Once is een wervelstorm van een film.

Im Westen nichts Neues

Oscars voor: beste internationale film, beste camera, beste production design, beste score

Het Parool schreef: De zinloosheid van oorlogen wordt door regisseur Edward Berger extra benadrukt in een monumentale film die zich kan meten met ander Duits oorlogsdrama zoals Das Boot, Die Brücke en Der Untergang. Verplichte kost voor dictators die hun onderdanen de verdoemenis insturen. Lees de volledige recensie: Im Westen nichts Neues is een imposant antioorlogsepos.

The Whale

Oscars voor: beste acteur, make-up en haar

Het Parool schreef: Of je zijn films nu goed of slecht vindt – en ze kunnen die beide reacties tegelijk oproepen –, Darren Aronofsky maakt films die zich in je nestelen, die aan je knagen. Films, ook, die je overweldigen. Dat geldt ook weer voor The Whale, zijn achtste speelfilm en met afstand zijn kleinste film sinds debuut Pi uit 1998. Lees de volledige recensie: The Whale is overweldigend.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Oscar voor: beste lange animatiefilm

Het Parool schreef: Deze stop-motionfilm is geen getrouwe verfilming van het beroemde boek van Carlo Collodi uit 1883. Vertrekpunt voor de prachtige vormgeving zijn expressieve zwart-wittekeningen die Guillermo del Toro vertaalt naar een kleurrijke en tactiele stop-motionwereld vol detail en beweging. Een van de betere films uit Del Toro’s oeuvre. Lees de volledige recensie: Pinocchio is een film vol anarchisme en tederheid.

Avatar: The Way of Water

Oscar voor: visuele effecten

Het Parool schreef: James Camerons Avatar is spektakelcinema ten top. Cameron maakt gebruik van alle clichés uit het spektakelfilmhandboek en creëert een groots, meeslepend verhaal. Er mist alleen wel een intrige, en ook al is het 3D-effect een stuk beter dan in de eerste film, het werkt nog steeds niet altijd even goed. Lees de volledige recensie: Avatar: The Way of Water is een spektakelstuk zonder intrige.

Top Gun: Maverick

Oscar voor: beste geluid

Het Parool schreef: Tom Cruise bevestigt in Top Gun: Maverick maar weer eens zijn sterrenstatus. In dit langverwachte vervolg op de iconische pilotenfilm worden eendimensionale emoties overstemd door straaljagermotoren en overweldigende actiescènes. Lees de volledige recensie: In Top Gun: Maverick spat Tom Cruise van het doek.

Black Panther: Wakanda Forever

Oscar voor: beste kostuumontwerp

Het Parool schreef: Black Panther: Wakanda Forever begint met een bezoek van koningin Ramonda aan de Verenigde Naties. Daar laat ze op niet mis te verstane wijze weten hoe ze denkt over westerse grootmachten. Maar ondanks dat statement, en de terugkerende zijdelingse grappen over kolonisten, durft de film het wederom niet aan die twee werelden met elkaar in conflict te brengen. Lees de volledige recensie: Black Panther: Wakanda Forever is een gemiste kans.

Navalny

Oscar voor: beste lange documentaire

Het Parool schreef: Navalny toont hoe de Russische oppositieleider zijn eigen vergiftiging ontrafelt. De documentaire van de Amerikaanse filmmaker Daniel Roher heeft de spanning van een Hollywoodthriller. Lees de volledige recensie: In docu over Navalny houdt de Russische oppositieleider de regie.

Women Talking

Oscar voor: bewerkt scenario

Het Parool schreef: Door een grote hoeveelheid dialoog over gruwelijke gebeurtenissen, een cinematografie ontdaan van zoveel kleur dat ze bijna zwart-wit lijkt en stevige filmmuziek is Women Talking een zware film om te verteren. Lees de volledige recensie: Women Talking is een verhaal over hoop ten aanzien van het onbekende.