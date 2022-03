Winnaars kraaiden victorie onder systeemplafonds, verliezers zeiden dat ‘de kiezer had gesproken’

De NOS had een sterrencast bijeengebracht voor de uitslagenavond. Beeld NOS

Uitslagenavondjes op tv, Lips is een groot liefhebber. Van alle verkiezingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen sowieso zijn favoriet, dus dat Lips er zin in had was zacht uitgedrukt. En hij werd niet teleurgesteld.

De NOS had een sterrencast bijeengebracht: de onberispelijke Rob Trip, de solide Simone Weimans en politieke meesterduiders Arjan Noorlander en Ron Fresen, die even na negen uur stralend van trots een sms’je voorlas van Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, dat alle stemmen daar al waren geteld.

Toen was het al ruim een half uur gegaan over de lokale politiek van Nieuwegein, volgens geograaf Josse de Voogd na Apeldoorn de meeste gemiddelde gemeente van Nederland. “Een microcosmos,” noemde hij het, en al begreep Lips niet precies wat hij daarmee bedoelde, het klonk geleerd. Door de aftellende klok onderin het beeld werd de spanning extra opgevoerd, en toen de exitpoll uitwees dat lokale partijen Ieders Belang, Stadspartij NUwegein en De Unie net wel of net niet een zetel kregen wist Lips weer waarom hij zo van dit soort uitzendingen houdt.

Van Nieuwegein ging de NOS naar Sittard-Geleen, en naar Veendam, naar Zwolle, Rotterdam, Sittard-Geleen en Breda, het regende percentages, virtuele zetels en mogelijke coalitiesamenstellingen. En toen moest Amsterdam nog komen.

Daarvoor schakelde Lips over naar AT5, waar politieke junkie Martijn de Greve de complete avond van kundig commentaar aan het voorzien was. Er werd geschakeld naar zaaltjes met systeemplafonds waar politiek leiders victorie kraaiden, waar mensen met sjaaltjes om elkaar in de armen vielen, en waar verliezers amechtig zeiden dat ‘de kiezer heeft gesproken’.

Het feest der democratie werd bij de NPO nog tot diep in de nacht gevierd. Er druppelden uitslagen binnen van gemeenten waar Lips nog nooit van had gehoord en waar partijen meededen met aandoenlijke namen als Opkoers.nu, VoorWinterswijk of HattemCentraal. Moe maar voldaan toog Lips naar de bedstee, die nacht droomde hij van staafdiagrammen.

