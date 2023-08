Winnaar radioveiling verandert koers van nieuwszender naar openbaar ‘radiolaboratorium’ Radio4All

Radiodj Giel Beelen wordt de creatief directeur van de nieuwe radiozender. Beeld SEM VAN DER WAL / ANP

Eigenlijk was hij tot het einde van het jaar met sabbatical, maar voor een nieuw groot radioavontuur wijzigde hij zijn plannen. Giel Beelen (46) wordt de creatief directeur van de nieuwe radiozender van ondernemer Joost Zuurbier. Die won in juli een prominente plek op de FM-band tijdens de nationale radioveiling.

Onder de naam Financial News Radio zou de zender gaan concurreren met Business News Radio (BNR), dat al 25 jaar vooral zakelijk nieuws brengt. Maar de plannen zijn veranderd nadat Zuurbier niet de gehoopte frequentie van BNR binnenhaalde, maar een andere, ongeclausuleerde plek.

De nieuwe zender gaat Radio4all heten en belooft een ‘revolutie met een baanbrekend nieuw radioplatform dat de Nederlandse radiowereld gaat veranderen’. Radio4all wil zich profileren als ‘radiolaboratorium’ dat in principe openstaat voor iedereen die een eigen radioshow wil maken. Wie wordt uitgekozen voor een plek in het uitzendschema van Radio4all deelt mee in de advertentie-inkomsten.

Een revolutie

“We geloven dat radio een krachtig medium is dat iedereen in staat moet stellen om z’n stem en muziek te laten horen en verhalen te delen,’’ zegt Beelen. “De radio verdient deze revolutie. Ook om luisteraars weer in contact te brengen met de good old radio.”

Hoewel de nieuwe vergunningen al aanstaande vrijdag 1 september ingaan, gaat Radio4All nog niet meteen de ether in. Het is bedoeling dat het volledige uitzendschema op 1 januari 2024 staat. Omdat de wetgever als verplichting bij de vergunning stelt dat er al eerder tenminste nieuwsbulletins worden uitgezonden, zijn de eerste uitzendingen van het nieuwe station vanaf 1 november te horen.

Wel kunnen aspirant-radiomakers en -technici zich vanaf vrijdag aanmelden via de site van radio4all. De studio’s van het nieuwe platform zullen de komende weken in Amsterdam worden opgezet. Radio4all gaat uitzenden op 90.5 en 90.7 FM, de voormalige frequentie van Sublime FM.

