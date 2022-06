Wimie Wilhelm en Raoul Heertje: ‘Een leuke Amsterdamse avond met een paar zielige nummers’

Wimie Wilhelm regisseert en Raoul Heertje presenteert op maandag 20 juni in het DeLaMartheater een Hommage aan Amsterdam. Foto: Daphne Lucker Beeld Daphne Lucker

Wilhelm: “Ik ben al tijden bij het Amsterdams Kleinkunst Festival betrokken. Er wordt elk jaar een hommage gemaakt, maar gewoonlijk draait die om een bekende persoon. Omdat het AKF 35 jaar bestaat, bedachten artistiek directeur Daniël van Veen en ik het idee om een hommage aan Amsterdam te brengen, in de hoop dat we daarmee een ander publiek trekken. Mensen die niet zo vaak naar het theater gaan.”

Heertje: “Ik heb toevallig net een project gedaan met niet-theaterbezoekers. Het is heel simpel: mensen gaan niet naar het theater omdát ze niet naar het theater gaan. Ze hebben er een verkeerd idee bij. Als je dan vraagt vind je dit of dat niet leuk, zegt 90 procent: maar dat is toch geen theater? Je moet het beeld bijstellen.”

Zielige nummers

Wilhelm: “Dit wordt gewoon een hele leuke Amsterdamse avond. Met een paar zielige nummers, want dat moet ook.”

Heertje: “En die doe ik dan.”

Wilhelm: “Als je het maar laat. Nee, we zijn gaan kijken wie er over Amsterdam zingt of er iets over te zeggen heeft. We kwamen uit bij mensen als onze stadsdichter, Gershwin Bonevacia, maar ook bij Jenny Arean. Zij is Amsterdam zelf en heeft ook nog een liedje dat Amsterdams Parfum heet. Tel uit je winst.”

Heertje: “Ik ben benieuwd wat woordkunstenaar Luan Buleshkaj gaat vertellen. Zijn vader komt uit Albanië, maar veel Amsterdamser dan Luan kun je ze niet vinden. Bovendien: als je naar de geschiedenis van de stad kijkt, zie je dat er altijd mensen van over de hele wereld hiernaartoe zijn gekomen om Amsterdammer te worden.”

Wilhelm: “Zeker, dat moest er absoluut in. Acteur Sabri Saad El Hamus kwam op zijn 17e vanuit Egypte en beschrijft tijdens de hommage zijn aankomst. Daarnaast hebben we het Amsterdams Andalusisch Orkest dat een medley van bekende Amsterdams liedjes verzorgt. Dat vind ik echt meesterlijk. Die nummers staan normaal niet op hun repertoire, dus je hebt direct een mooie samensmelting van stijlen.”

In een string op rolschaatsen

Heertje: “Ik ben als voorbereiding op de hommage aan het nadenken over wat Amsterdam voor mij betekent. Ik woon hier pas vanaf mijn 28e maar zie mezelf niet ergens anders naartoe gaan. Rapper Sef zei daar iets moois over: ‘Ik voel me in de eerste plaats Amsterdammer.’ Dat heb ik ook. Amsterdammers fokken de hele dag met elkaar. Er is een platenwinkel waar ik tien jaar niet was geweest. Toen ik weer eens ging, zei de eigenaar direct: ‘Oh, ben jij d’r ook weer?’ En een andere kerel riep: ‘Laat je die gast zomaar binnen?’ Terwijl ik die man nooit had gezien! Heerlijk vind ik dat. Het is heel liefdevol bedoeld en een stuk grappiger dan ‘Hoe is het met u?’”

Wilhelm: “Mensen van buiten Amsterdam zeggen vaak: het is er zo vol en niemand kent je. Dat is helemaal niet waar. Als ik door de stad fiets, kom ik continu bekenden tegen. Iedere wijk is zijn eigen dorp, maar dan zonder al te strikte sociale controle. Ik heb inderdaad geen tuin. Nou en? Dan zit je daar een beetje dood te gaan terwijl er op de achtergrond een vogeltje zingt. Ik heb hier ook zingende vogels.”

Heertje: “Tot een paar jaar geleden reed er een vent in een string op rolschaatsen rond. Dat was best opvallend, maar geen enorm ding. Er zijn immers wel meer aparte types hier. Dat is voor mij echt Amsterdam. Ik kijk ernaar uit om tijdens de hommage van anderen te horen wat hún visie op de stad is.”

Wilhelm: “Deze avond is bij uitstek een wisselwerking tussen de zaal en wat er op het podium gebeurt. Ik hoop dat ze elkaar versterken, dat het gaat kolken. Het lijkt me gaaf als mensen die niet vaak naar het theater gaan dat kunnen ervaren. Om ze te laten voelen wat er gebeurt als je het samen doet.”