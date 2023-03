Wim de Bie overleden, dit waren zijn 10 leukste typetjes met Kees van Kooten

Wim de Bie overleden

Wim de Bie is op 27 maart overleden in zijn woonplaats Den Haag. De Bie ging de laatste jaren gebukt onder ernstige gezondheidsproblemen. Van 1974 tot 1998 was het duo Van Kooten en De Bie in eigen producties regelmatig te zien op de Nederlandse televisie, onder andere in het Simplisties Verbond, Van Kooten en De Bie en Keek op de Week. Voor hun werk ontvingen Van Kooten en De Bie twee keer de Zilveren Nipkowschijf en een Ere-Nipkowschijf.

Lezers van Het Parool delen herinneringen aan Wim de Bie: ‘Een groot verlies voor Nederland.’