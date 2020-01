Willemijn van Dijk wint BNG Bank Literatuurprijs

Volgens de jury laat Van Dijk in haar roman Het wit en het purper de achterkant van de historie zien. Beeld Charlotte Odijk

Oudheidkundige Van Dijk (1984) ­begon in 2012 met Orpheus kijkt om, een blog over Rome en de oudheid, en schreef de non-fictieboeken Via Roma, over de verhalen achter vijftig straatnamen in Rome, en De opvolger, over keizer Tiberius. In dat laatste boek kwam ook Marcus Antonius Pallas aan de orde, een Griekse slaaf die bij de keizerlijke familie in Rome ­terechtkomt en in het jaar 31 naar het eiland Capri wordt gezonden om de oude Tiberius een brief te brengen.

In haar eerste roman kiest Van Dijk voor het perspectief van deze Pallas, die als vrijgelatene onder keizer Claudianus de financiën van het Romeinse Rijk beheert en daarmee feitelijk de macht in handen heeft.

Volgens de jury onder voorzitterschap van burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp laat Van Dijk in haar roman de achterkant van de historie zien, in een roman over macht en verloochening van je eigen achtergrond. ‘In een beheerste, soms enigszins statige taal laat Willemijn van Dijk zien dat de Romeinse tijd minder ver van ons af staat dan we wellicht denken.’

Prijs voor jonge auteurs

De BNG Bank Literatuurprijs wordt sinds 2005 uitgereikt aan Nederlandstalige ­auteurs die niet ouder zijn dan 40, twee of meer literaire prozawerken om hun naam hebben staan, nog geen literaire prijs hebben gewonnen en van wie in het voorgaande kalenderjaar een nieuw boek is verschenen.

Van Dijk ontvangt een geldbedrag van 15.000 euro. De andere ­genomineerden waren Niña Weijers met Kamers Antikamers (Atlas Contact) en Tom Hofland met Vele vreemde vormen (Querido).

Vorig jaar ging de prijs naar Nina Polak, voor haar roman Gebrek is een groot woord (Prometheus).