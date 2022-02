Willemijn Kranendonk schrijft over oudere (ex-)geliefden en de trauma’s die altijd doorwerken

Willemijn Kranendonk (27) debuteert met een even krachtige als fijnzinnige roman over twee vrouwen die, midden zestig, voor een kantelpunt staan. Ooit waren ze geliefden, deze Jacqueline en Rosa die zo weinig met elkaar gemeen lijken te hebben.

Eigenlijk is Jacqueline onuitstaanbaar, zoals Willemijn Kranendonk haar introduceert als eerste personage in een roman die de vorm heeft van een tweeluik. Ze koeioneert het meisje dat schoonmaakt maar beneden de plinten heeft overgeslagen. Dat is vergeten het tafelkleed neer te leggen voor het ontbijt.

Maar als het meisje een tafelkleed pakt, is het ook weer niet goed – het is een schoon tafelkleed maar er wordt ingepakt voor een verhuizing dus een gebruikte volstaat. En als het tafelkleed is uitgevouwen, volgt een passief-agressief bevel: ‘Denk je dat de koffie nu koud is’, vraag ik. Ze pakt mijn oude kopje en verdwijnt opnieuw naar de keuken.’

Maar Jacqueline is ook droef; ze weet na haar pensioen haar draai niet te vinden en wordt, nu ze zich niet van overleg naar vergadering naar werklunch hoeft te slepen, in de leegte van uren en dagen geconfronteerd met haar familieverleden. Bij de verhuizing vindt ze brieven van jeugdliefde Rosa.

Waar Jacqueline zich wentelde in rijkdom en aanzien, koos Rosa voor een van de hand in de tand bestaan door heel Europa. Maar ook zij staat nu voor een kantelpunt. Kranendonk zet de vrouwen neer met veel empathie – en een fijn gevoel voor ironie.

Ik vond de keuze voor twee mid-zestigers als hoofdpersonen voor een jonge debutant opmerkelijk. Hoe kwam u daartoe?

“Het voelde voor mij heel logisch om te schrijven vanuit de generatie van mijn ouders. Omdat zij me hebben laten zien hoe de wereld werkt. En omdat ik hen voor zo’n lange periode van zo dichtbij heb meegemaakt. En ik wist al bij voorbaat dat ik over twee lesbische vrouwen wilde schrijven, die komen in de Nederlandse literatuur nog steeds weinig voor.”

U koos voor een keiharde zakenvrouw in een Range Rover versus een spirituele, ongebonden geest. Hoe kwam u op die tegenstelling?

“Ik vond het voor het verhaal beter werken. Ik denk ook dat heel veel mensen best extreem zijn, maar zich minder extreem voordoen. Ik vind het zelf al heel extreem als mensen veertig uur per week werk doen dat ze niet per se leuk vinden. Dan denk ik: weet je dit wel zeker? Heb je geen andere dromen? Al realiseer ik me natuurlijk ook dat mensen vaak niet de keuze hebben binnen dit kapitalistische systeem.”

Uw personage Rosa wilde vrijheid. Maar ook zij komt zichzelf tegen – ze besluit terug te komen naar Nederland, maar ontdekt dat ze wel heel veel schepen achter zich heeft verbrand.

“Ik wilde laten zien dat het, ook al kies je voor een holistisch bestaan dichter bij de natuur, alsnog gaat om balans. Dat het in het leven dat je kiest toch gaat om de verbintenissen die je uiteindelijk kiest. Misschien heb ik hiervoor ook wel gekozen om mezelf te behoeden voor fouten.”

U hebt ervoor gekozen hen te laten terugkijken. Lessen met terugwerkende kracht?

“Ik was met hen begaan toen ze eenmaal in mijn hoofd leefden. Ik wilde dat ze naar zichzelf zouden kijken om te zien wie ze waren geworden op momenten dat ze níét naar zichzelf keken. We leven al gauw volgens een blauwdruk: afstuderen, werken, ergens inrollen en ineens gaat de tijd snel. Ik heb dat gevoel nú al en ik ben nog zo jong! Ik kan me zo voorstellen dat je op een dag wakker wordt en denkt: was dit wat ik had willen doen?”

Pas als ze met pensioen is, gaat Jacqueline haar identiteit bevragen.

“Ja, dat was voor mij een duidelijk ijkpunt. Zo kon ik haar heel goed situeren in de wereld en bedenken wat ik haar wilde meegeven. Jacqueline voelt geen opluchting dat ze geen verplichtingen meer heeft. Er is een fundament onder haar vandaan geslagen en dat maakt haar onzeker en haalt onderdrukte trauma’s naar boven. Als je maar doorgaat en doorgaat, hoef je daar niet aan te denken.”

U hebt een fijn oog voor menselijke verhoudingen, en maar weinig woorden nodig om die neer te zetten.

Lacht: “Mijn vriendin sist vaak als we in de trein zitten: ‘Niet zo naar die mensen kijken!’ Ik hou van gesprekken met ongemak, die niet echt gesprekken zijn maar waarbij in het niet-gezegde eigenlijk alles gebeurt. En ik probeer zo te schrijven dat alles wat er staat het strikt noodzakelijke is.”

De titel van uw boek, De Geliefden, verwijst naar de gelijknamige tarotkaart. Heeft u zelf iets met de tarot, zoals die in Rosa’s leven een grote rol speelt?

“Mijn moeder is heel spiritueel en ik denk dat het daar bij mij vandaan komt. Ik ben al vanuit mijn jeugd bezig met hekserij en de tarot. De rituelen van Rosa staan me na aan het hart. De algemene lezing is dat De Geliefden de kaart van de liefde is. Maar voor mij staat de kaart meer voor een morele keus die je moet maken, een tweedeling.”

Heeft u daarom ook gekozen voor de stilistische balans van een tweeluik?

“Ik denk dat je, als ik de verhalen had opgeknipt, niet de hele lijn kunt zien: dat Jacqueline en Rosa veel meer op elkaar lijken dan ze hadden kunnen denken. En dat trauma’s die je oploopt altijd doorwerken. Ik denk dat ik ernaar heb gezocht hen daarin te verbinden.”

