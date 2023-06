Willem Nijholt (1934-2023) werd geroemd om klassieke en komische rollen, maar altijd werd duidelijk waar zijn pijn zat

Willem Nijholt Beeld ANP

“Een hond die jankt? Nee, ik ben het zelf.” Toen Willem Nijholt die woorden uitsprak bij de opening van de tentoonstelling Oorlogskind in de Beurs van Berlage, we schrijven maart 2005, schrok het publiek zich wezenloos. De bitterheid waarmee de rasacteur, vervuld van haat, Japanse orders de zaal in slingerde, maakte in één klap duidelijk waar de pijn zat in zijn leven.

Willem Adrianus Nijholt kon acteren, zingen en dansen als de beste, dus in alle verhalen die de afgelopen vijftig jaar over hem werden geschreven, komt steevast het woord ‘veelzijdig’ voor. Maar de rode draad in zijn rijke carrière was toch wel die valse start in wat toen nog Nederlands-Indië werd genoemd.

‘We hadden het gehaald!’ schrijft hij in zijn in 2016 onder de titel Een ongeduldig verlangen verschenen memoires over zijn aankomst in Nederland. ‘We hadden het gehaald! De Jap was verslagen. Wij, kinderen, hadden in Indië jaren van honger meegemaakt, dagelijks onder bewaking van de Jappen op onze knieën moeten liggen hakken in de keiharde tropische grond, onder de koperen ploert, met een geweer in de rug en geschreeuw aan je kop.’

Nijholt werd in 1934 in Gombong op Java geboren als zoon van de KNIL-instructeur Jan Nijholt en Willemina Sophia Maria Arntz. Op zijn achtste kwam hij met zijn moeder, broertje en zusje in het kamp terecht, waar hij pas eind 1945 uitkwam. In 1946 vertrok het gezin naar Nederland, waar het zich vestigde zich in Millingen aan de Rijn, het geboortedorp van zijn moeder.

Tapdansen

Na de HBS in Nijmegen meldde hij zich aan bij de marine. ‘Ik had net,’ schrijft hij in zijn memoires, ‘de film Follow the Fleet in de Millingse bios gezien. Had Fred Astaire en honderden in het wit geklede matrozen sublieme parades zien tapdansen en helemaal daardoor aangestoken leek me dat precies iets voor mij.’

Pas in 1957 vervoegde hij zich bij de toneelschool in Amsterdam. Met zijn 22 jaar was hij eigenlijk al ‘te oud’, zo schrijft hij in Met bonzend hart (2011), waarin hij zijn brieven aan de eveneens op Java geboren schrijfster Hella Haasse bundelde. Directeur Willy Pos vroeg hem waarom hij zo lang had gewacht. ‘Ik heb toen mijn hele mislukte leven van na het jappenkamp op zijn bureau gelegd en Pos, een Jood, begréép het.’

Nijholt worstelde ook lang met zijn homoseksualiteit. Toen hij naar Amsterdam was verhuisd leerde hij Gerard Reve kennen, met wie hij een korte maar hartstochtelijke romance had. Ze bleven elkaar schrijven en in 1997 publiceerde Reve de brievenbundel Met niks begonnen, waarin Nijholt zijn ziel blootlegde.

Ondanks de wurgende onzekerheid die hem menigmaal parten speelde, was Nijholt van alle markten thuis. In 1964 speelde hij de Hoofdpiet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Hoorn, en niet lang daarna maakte hij op tv furore in de jeugdseries Oebele, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer en De Kris Pusaka.

Vanaf dat moment ging het hard. Hij stond in de jaren zeventig op de planken met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp – later beschouwde hij dat als een van de leukste periodes in zijn leven – en maakte grote indruk met zijn rol als Theo van Oudijck, de zoon van de resident in de roemruchte tv-serie De Stille Kracht, naar het boek van Louis Couperus over Nederlands-Indië. Onvergetelijk was ook zijn rol in de miniserie Bij Nader Inzien, naar het boek van J.J. Voskuil onder regie van Frans Weisz, die Nijholt ook castte in films als Havinck en Hoogste tijd.

Komische rollen

Nijholt wisselde klassieke stukken af met luchtige en komische rollen. Op het toneel had hij, onder andere bij de Haagse Comedie, hoofdrollen in stukken als Amadeus, De Olifantman en Kinderen van een mindere god. Veel indruk maakte hij in 1984 op het Holland Festival met de solovoorstelling De Val, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse schrijver Albert Camus. Ook speelde de lichtvoetige en geweldig tapdansende acteur in talloze musicals, van Foxtrot en Wat een planeet tot Cabaret en Miss Saigon. Dat deed hij tot 2002, toen hij voor het laatst in een musical stond.

In 2005 kreeg Nijholt te horen dat hij keelkanker had. ‘Vijfenveertig jaar komediant en al die jaren druk aan het werk geweest en waar is het allemaal gebleven? Opgelost in het niets; een stofwolk na het vallen van het laatste doek,’ schrijft hij in Met bonzend hart. Hella Haasse, die hij bewonderde en hem had aangemoedigd zijn herinneringen op te schrijven, belde hem op, en de gesprekken die hij met de schrijfster voerde waren een grote steun voor hem. Nijholt was toen al gestopt met toneel, en na 2005 was hij ook niet meer in films te zien. Zijn laatste televisierol dateert van 2013, toen hij meespeelde in de serie Penoza II.

Nijholt is in zijn carrière veelvuldig onderscheiden. In 1977 kreeg hij de Johan Kaartprijs en in 1989 ontving hij uit handen van Guido de Moor, met wie hij samen aan de Amsterdamse Toneelschool begon, de Paul Steenbergen-penning. In 2011 werd Nijholt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 2018 en 2019 stond Nijholt, die afwisselend in Frankrijk en Amsterdam woonde, toch weer op de planken. In De Indië Monologen, een theatervoorstelling met muziek en verhalen, keek hij terug op de geschiedenis van Nederlands-Indië, zijn geschiedenis. Nijholt overleed vrijdag in Amsterdam, omringd door zijn naasten.