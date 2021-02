Willem Engel zag zijn geloof in het rechtssysteem plotsklaps hersteld

Beeld RTL Nieuws

Het was dinsdag de avond van de avondklok die eerst werd opgeheven en toen toch weer niet. Viruswaarheidgoeroe Willem Engel, die al bijna een jaar straffeloos kan beweren dat we in een dictatuur leven, zag zijn geloof in het rechtssysteem plotsklaps hersteld toen hij van de voorzieningenrechter gelijk kreeg: de avondklok moest per direct worden opgeheven.



De triomfantelijke dansleraar, tevens amateurviroloog en parttime jurist, voorspelde dat nog dezelfde avond na negen uur ‘alle pleinen vol zouden staan met hossende mensen die nog een staartje van carnaval kunnen meepakken’.

Een zichtbaar chagrijnige Rutte en Grapperhaus lasten nog diezelfde middag een persconferentie in die zo overhaast was dat het zonder gebarentolk moest. Dat was ook niet nodig, want op vrijwel elke vraag antwoordden de ministers dat ze de uitspraak in het hoger beroep wilden afwachten. Hou dan geen persco, dacht Lips.

Een spoedappèl zou nog diezelfde middag plaatsvinden, maar Engel, die de smaak van overwinning had geproefd, wraakte de rechter omdat die het over Viruswaanzin had in plaats van Viruswaarheid. Waarmee de avondkloksoap compleet was.

Dat vervolgens die wraking ongegrond werd verklaard, leverde een race tegen de (avond)klok op: er volgde alsnog een rechtszaak die voor negen uur afgerond moest zijn.

Lips snapte het allemaal niet meer, dus keek hij intussen naar de coronakinderpersconferentie in het Jeugdjournaal. Daar was gebarentolk Irma Sluis gelukkig wel bij. “De avondklok is vervelend,” zei Rutte. “Maar wij vinden dat hij belangrijk is, dus we gaan een extra wet maken.”

Lips bleef gewoon binnen na negen uur, er was toch niets open in de stad en Barcelona-Paris Saint-Germain was op tv. Bovendien wilde hij niet het risico lopen een hossende Willem Engel tegen het lijf te lopen.

