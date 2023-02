Willem de Haan exposeert niet alleen kunst, maar ook de ateliers waarin ze is gemaakt

Toen conceptueel kunstenaar Willem de Haan twee maanden geleden door galerie Vriend van Bavink werd uitgenodigd om een tentoonstelling te maken, benaderde hij vijf kunstenaars uit de stal van de galerie: of hij een kunstwerk van ze mocht tentoonstellen in zijn show. Niet zomaar aan de muur, maar in een replica van de ruimte waarin het werk is ontstaan.

Om precies te zijn: in een eigenhandig door De Haan gemaakte kopie van om en nabij een vierkante meter, inclusief alle aanwezige kunstenaarsbenodigdheden én troep die er lag toen De Haan met fototoestel en meetlint op bezoek ging. “Ik had van tevoren gezegd dat ze niets mochten aanpassen en hun ateliers niet moesten opruimen. Maar toen ik binnenkwam, dacht ik soms: misschien had je toch beter een heel klein beetje kunnen opruimen.”

Het concept past naadloos in het hoogst originele oeuvre van De Haan (1996). Hij studeerde in 2017 af aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem als jongste afstudeerder tot dan toe.

Sindsdien maakte hij razendsnel naam met prikkelende installaties. Voor een kunstfietsroute in Overijssel plaatste hij een exacte kopie van de Rotterdamse metrohalte Delfshaven in een weiland tussen een paar verdwaalde boerderijen. Hij verkocht zakjes ‘Maliegrasveld’, om alternatieve vormen van (lokaal) protest te stimuleren.

In de zomer van 2019 creëerde hij Airport Noord: op de NDSM-werf legde hij een landingsbaan aan, in galerie Patty Morgan bouwde hij een vertrekhal, inclusief incheckbalie, bagageband en wachtruimte. De Haan: “Ik kies nooit zelf hoe een werk van mij eruit komt te zien, maar kijk naar iets dat al bestaat. Door het te verplaatsen, krijgt het een andere betekenis.”

Crime scenes

Before the scenes, zoals zijn tentoonstelling bij Vriend van Bavink heet, is De Haans derde tentoonstelling waarin hij kunstwerken met de oorspronkelijke omgeving en al naar een kunstcontext verplaatste. Eerder kwamen delen van huizen van Barcelonese kunstverzamelaars al in een galerie in Barcelona terecht, en werden uitsneden van drie verschillende bedrijfsruimtes met (originele) bedrijfscollecties en al naar het CODA Museum in Apeldoorn getakeld.

Het zijn ‘harde uitsnedes’. “Alsof ze zijn uitgezaagd uit het atelier, opgetakeld en hier zijn neergezet, waardoor er daar nu een gat in de ruimte zit. Een soort crime scene, waarin tal van details verstopt zitten over de productie van het kunstwerk.”

In De Haans atelierreplica’s zijn originele werken opgenomen van de kunstenaars Koos Buster, Maurice van Tellingen, Tja Ling Hu, Esther Kokmeijer en Aukje Dekker. “De keramieken brandblusser van Koos Buster stond nog te drogen toen ik hem opzocht in zijn studio in het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk. Inmiddels is hij gebakken en geglazuurd.”

Van Aukje Dekker kreeg hij het werk Ulay S/he mee; een kopie van een iconische foto van de befaamde beeldend kunstenaar Ulay, die jarenlang samenwerkte en een relatie had met Marina Abramović. Op de achtergrond van Dekkers kopie is haar studio te zien, dus het leek De Haan wel een leuk idee om precies dat hoekje te kopiëren. “Het is het kleinste grondoppervlak van de vijf ateliers die ik heb nagebouwd, maar het stond er héél vol. Ik ben lang bezig geweest om al die spullen te verzamelen.”

Rattenval

De Haan vond ook de rattenval die achter het keyboard staat in Dekkers werkruimte aan de Papaverweg in Noord. “Dat vond ze niet per se leuk, dat ik die ook heb gekopieerd, maar ik vind dat het erbij hoort. Galeries en musea zijn doorgaans witte, cleane ruimtes, waar de kunstwerken keurig zijn uitgestald. Ik wil laten zien waar de kunst vandaan komt, en daar lopen soms ratten rond. Niet alleen bij Aukje hoor, ik heb ook zelf zo’n val staan in mijn studio in Antwerpen.”

Om alle onderdelen van de vijf installaties te verzamelen zocht De Haan zich een ongeluk op Marktplaats en reed hij stad en land af, van kringloopwinkel naar kunstartikelenspeciaalzaak. Een blik verf dat een van de kunstenaar gewoon bij de Praxis om de hoek had gekocht, maar inmiddels uit het assortiment was verdwenen, bestelde hij in Hongarije.

“Een van de moeilijkste dingen om te vinden, was een wervel die boven op een kast bij Aukje lag. Het duurde lang voordat ik wist om welk dier het ging, maar een boswachter wist me te vertellen dat het de zesde nekwervel van een edelhert is. Vervolgens kon ik die natuurlijk nergens vinden. Ik had het al bijna opgegeven, toen ik er toch nog een vond in het enorme assortiment van de Museumwinkel in Nijmegen. Op de dag van de opening ben ik ’m zelf gaan ophalen, ik was net op tijd terug.”

De Haan kopieerde onder meer het atelier van kunstenaar Koos Buster. Beeld Willem de Haan

De replica van Dekkers studio was al verkocht zonder het werveltje. De prijs is niet gebaseerd op de materiaalkosten en het aantal uren dat hij in het werk stak, maar bepaalde De Haan op basis van de vierkantemeterprijs in de straat waar het atelier staat, plus de prijs van het originele kunstwerk dat onderdeel van zijn installatie is geworden – en dus niet meer los te koop is.

Op de vraag of hij zijn installaties ziet als coproducties, zijn volgens De Haan verschillende antwoorden mogelijk. “Om het bescheiden te zeggen, heb ik de kunstwerken ingelijst in een uitsnede van een stuk atelier. Omgekeerd is het originele kunstwerk van een andere maker plots een materiaal in een installatie van mijzelf.” Met een lachje: “Het kan ook als eerbetoon worden opgevat; ik zou me in ieder geval gevleid voelen als iemand zo obsessief met mijn kunstenaarspraktijk bezig zou zijn.”

Before the scenes van Willem de Haan: t/m 25 februari bij galerie Vriend van Bavink, Geldersekade 34.