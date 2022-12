Willem-Alexander kwam vele malen oprechter over dan collega Charles

Koning Willem-Alexander houdt zijn jaarlijkse kersttoespraak op televisie. Beeld ANP

Daar stond hij. In zijn beste pak en de blik ferm op de camera gericht. Op de achtergrond was, uiteraard onscherp, een verlichte kerstboom te zien.

Lips schrijft hier niet over Koning Willem-Alexander, maar over Charles, die zijn eerste kersttoespraak hield als Koning van Groot-Brittannië. Lips had op Eerste Kerstdag de BBC aangezet om te zien hoe Charles – eindelijk mag hij doen waarvoor hij tot diep na pensioengerechtigde leeftijd warmliep – het er zou afbrengen.

Kijkend naar de verse koning van 74 jaar vielen hem vooral de verschillen op met zijn Nederlandse collega, die 19 jaar jonger is, maar al zijn negende decemberspeech hield. Om kort te gaan: Charles is een veel natuurlijker en begaafder spreker, maar Lips zag Willem-Alexander vele malen oprechter overkomen dan zijn Britse evenknie.

Die begon met het in herinnering roepen van zijn ‘beloved mother’, voor wie de afscheidsdienst was gehouden op de plek waar hij nu stond: de kapel van Windsor Palace. Goede zet. En om zijn boodschap kracht bij te zetten waren er fragmenten van de Queen (en later van politieagenten en zorgpersoneel).

Dat laatste leek hem wel een ideetje voor Willem-Alexander die als vanouds weer niet wist waar hij zijn handen moest laten tijdens het praten. Even een momentje om te ontspannen zou hem tussendoor goed doen.

Maar verder genoot Lips van het taalgebruik van de koning, die iets ‘op zijn klompen aanvoelde’ en met ‘Wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad?’ een breinbreker voor aan de kerstdis in petto had.

En, vlotte prater of niet, Lips geloofde hem wel en Charles niet toen ze beiden spraken over de zorgen van de natie in financieel lastige tijden.

Trouwens wat ontwaarde Lips daar op het kleine kabinetje in de hoek van Willem-Alexanders salon? Juist. Een lijstje met een foto van Queen Elizabeth.

