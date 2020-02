Willeke Alberti krijgt Edison oeuvreprijs uit handen van knielende Dinand Woesthoff

Willeke Alberti (75) is gisteravond onderscheiden met de Edison Oeuvre Award voor haar 60-jarige loopbaan. Duncan Laurence won zijn eerste Edison. Songfestivalwinnaar Arcade werd gekozen tot beste lied van het afgelopen jaar.

Hij ging voor haar op de knieën. Voormalig Kane-frontman Dinand Woesthoff bood Willeke Alberti (75) haar Edison-oeuvreprijs aan zoals een lakei zijn koningin bedient. Het paste bij de gelegenheid. Op het diamanten jubileum van Nederlands belangrijkste muziekprijzen ontving de net 75 jaar geworden Alberti een onderscheiding voor haar hele loopbaan, die eveneens zes decennia beslaat. En, om de cirkel rond te maken, tijdens die eerste Edison-uitreiking in 1960 was vader Willy Alberti een van de winnaars. Toen in de inmiddels opgeheven categorie ‘vocaal’.

Zijn dochter vierde haar carrièreprijs door met de zaal een a capella-versie van polder-evergreen Samen zijn te zingen. Het was pas Alberti’s derde Edison. In 1965 won ze haar eerste voor het album dat haar voornaam droeg. Ze was toen 20 jaar. Zangeres Maan de Steenwinkel werd gisteravond 23 jaar en won ook haar eerste Edison. Ze pakte de prijs in de categorie Pop.

Smaakvol en integer

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence beleefde ook de primeur van zijn eerste Edison-winst met zijn winnende lied Arcade. Laurence won de prijs door de twee andere grote Nederlandse songs van het afgelopen jaar te verslaan: Roller Coaster van Danny Vera en Hoe het danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle.

Laurence nam zijn beeldje behorend bij de belangrijkste muziekprijs van ons land maandagavond in ontvangst tijdens een gala-uitreiking in de Westergasfabriek. Volgens de jury won hij het Eurovisie Songfestival dankzij een ‘smaakvolle en integere song’ die ‘slechts het begin lijkt van nog veel meer moois’.

Laurence verzilverde niet al zijn Edison-nomaties. Hij werd niet gekozen tot Beste nieuwkomer van het afgelopen jaar. Dat werd rapper Snelle (Lars Bos), die met zijn album Vierentwintig op 1 kwam te staan in de Album Top 100. Ook scoorde Snelle een grote hit met Smoorverliefd. In de categorie Beste videoclip werd Laurence (met zijn befaamde onderwaterclip) verslagen door rapper Bizzey en zijn video bij het nummer Drup.

Duncan Laurence tijdens de repetitie van het Eurovisie Songfestival in 2019. Beeld EPA

Netwerkborrel

De ruim drie uur durende avond, gepresenteerd door cabaretier Najib Amhali, bevatte optredens van Snelle, Suzanne & Freek en S10. De ceremonie ontpopte zich zoals wel vaker als een grote netwerkborrel boven de ijsblokbokalen geserveerde cognac, tequila en witte wijn. Woesthoff maakte er een punt van vanaf het podium. Hij sommeerde de gala-gangers die door zijn aankondiging van Alberti heen babbelden meermaals ‘hun kop te houden’.

Het palet aan winnaars bevatte enkele gevestigde namen en een paar verrassingen. Bij de eerstgenoemden hoorde een emotionele Ilse DeLange, die haar achtste Edison won. Hij was voor het beste album van 2019, de sobere americanaplaat Gravel & Dust. Ook Kensington zegevierde opnieuw in de categorie rockmuziek. ‘Ze hebben volgens mij de drie laatste rockbands van Nederland op de nominatie gezet,’ sprak zanger Eloi Youssef omineus over de verminderende populariteit van het genre, waarin Di-rect en De Staat de andere kanshebbers waren. ‘Maar,’ beloofde hij, ‘we blijven doorgaan.’

De prijs voor de beste hiphopartiest ging naar rapper Josylvio, die andere genomineerden Snelle en Henkie T versloeg. In de categorieën Dance en Alternatief wonnen respectievelijk Armin van Buuren en S10. Het duo Suzan & Freek kreeg de Edison in categorie Nederlandstalig. In de volksmuziekcategorie ‘Hollands’ werd feestkwartet De Toppers onderscheiden.