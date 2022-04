Will Smith is tien jaar lang niet welkom bij Oscars na klap

Will Smith en Chris Rock. Beeld AFP

Het bestuur van de Academy kwam vrijdag bijeen om de consequenties te bepalen van de klap die Smith bijna twee weken geleden uitdeelde aan Chris Rock. De periode van tien jaar gaat vandaag in.

Smith maakte afgelopen week al bekend dat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd. In een verklaring schreef de acteur dat hij met zijn uitbarsting het vertrouwen van de organisatie heeft geschonden. Ook vond hij het vervelend dat hij andere genomineerden de kans had ontnomen hun succes te vieren.

De organisatie biedt excuses aan voor het doorgaan met de uitzending zonder even stil te staan bij de onverwachte gebeurtenis. ‘Het was een kans voor ons om een voorbeeld te stellen voor onze gasten en kijkers. Daarin schoten we tekort, onvoorbereid als we waren voor iets wat nog nooit eerder is gebeurd.’

‘We willen onze grote dank uitspreken aan Chris Rock voor het recht houden van zijn rug onder buitengewone omstandigheden’, vervolgt de Academy.

Het bestuur hoopt met deze stap dat het vertrouwen in de Academy wordt hersteld, aldus de verklaring. ‘We hopen dat nu een periode van genezing kan beginnen voor alle betrokkenen.’

Alopecia

De 94ste uitreiking van de grootste filmprijzen ter wereld werd overschaduwd door het incident met Smith. De acteur liep het podium op en sloeg comedian Chris Rock vol in het gezicht nadat die een grap had gemaakt over zijn vrouw Jada Pinkett Smith. De actrice lijdt aan de haarziekte alopecia, die leidt tot kaalheid. Rock bracht haar in verband met G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt.

Ondanks zijn agressie bleef Smith in de zaal en stond hij later op het podium om de prijs voor beste acteur in ontvangst te nemen voor zijn rol in de film King Richard.

Na het gala bood Smith via Instagram zijn excuses aan bij Rock, alle aanwezigen en kijkers. ‘Mijn gedrag was onacceptabel en er is geen excuus voor,’ schreef hij. ‘Ik schaam me en mijn daden passen niet bij de man die ik wil zijn.’