Wilfried de Jong liet zien dat de intimiteit van het bed ook een slaapverwekkend trucje kan worden

Het nieuwe VPRO-programma Naar bed belooft een intiem inkijkje in relaties door koppels te interviewen in hun eigen bed. Met natuurlijk de suggestie dat ze er voor het oog van de camera net zo bij liggen als op elke andere avond, wat meteen de voyeur in ons wakker maakt.

De eerste afleveringen stelden in dat opzicht niet teleur. Een homostel sprak over snurken en André Hazes-imitator Caroline (55) zei fel dat haar partner haar niet moet bedriegen. Maandag verklapte ze al dat ze elkaar hadden leren kennen via datingsite Ondeugende-mamas.nl, waar ze zichzelf had omschreven met de woorden ‘licht gebruikt, krassie, deukie’.

Ook bij Hedwig (32) en Jim (34) ging het over ontrouw, maar bij hen was dat uitgelopen op een open relatie. Hedwig gunde anderen ook het plezier dat ze met Jim heeft. Tegelijk vroeg ze zich hardop af of ze zelf eigenlijk wel een open relatie wilde.

De onzekerheid was puur en de liefde spatte er vanaf, maar erg origineel is het ook weer niet. SBS6 deed in 2018 hetzelfde met Nederland in bed. Het idee leek toen weer geleend van Slaapkamers, een documentaireserie uit 2014 van... de VPRO.

Niet zo smaakvol

Dat de intimiteit van het bed ook een trucje kan worden, was woensdag precies tegelijkertijd te zien bij NPO2. Olympische dromen filmt potentiële medaillewinnaars op de Winterspelen terwijl ze de slaap vatten, maar zij liggen dan weer niet in hun eigen bed. Sjinkie Knegt lag in dezelfde studio-slaapkamer als collega-schaatser Irene Schouten een dag eerder.

Na een bloemrijke column van Wilfried de Jong werden ze door hem toegedekt. Bij Sjinkie ging het natuurlijk over de brandwonden die hij had opgelopen bij het ongeluk met zijn houtkachel, wat niet zo smaakvol werd omlijst met een brandweersirene. Lips vond het knap slaapverwekkend.

