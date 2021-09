Wiener Philharmoniker en Herbert Blomstedt: nog nooit zo mooi gehoord

Beeld ANP

Eindelijk, anderhalf jaar, of wat was het, hoorde ik in het Concertgebouw weer eens een orkest dat klonk zoals een orkest in de Grote Zaal behoort te klinken.

Met 1300 man publiek in plaats van de 350 die er tussen de lockdowns door zaten, was de bijbehorende betreurenswaardige zwembad­akoestiek ten langen leste verdwenen. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar de meeste van die coronaconcerten waren toch een dubieus genoegen, zelfs toen Krystian Zimerman met het Concertgebouworkest alle pianoconcerten van Beethoven ten gehore bracht.

Gisteren kwamen de Wiener Philharmoniker langs en al na een paar seconden in Schuberts Unvollendete was er ontroering. O ja – zo klonk dat, zo’n prachtorkest.

Wat hebben we met z’n allen op een houtje moeten bijten.

De Weners, die het al sinds hun oprichting zonder chef-dirigent doen, hadden Herbert Blomstedt meegenomen om de maat te slaan. Ik probeer hier lollig te doen, want als er iets is wat de inmiddels 94-jarige Blomstedt doet, is het de maat slaan. Hij kneedt de lucht zonder baton, met kleine gebaren, geeft af en toe wat zwaaitjes, priemt met een knokige linker wijsvinger naar de paukenist of een solerend orkestlid. Meer is het goedbeschouwd niet, maar al die bescheiden bewegingen brengen grootse dingen teweeg. Het is waarlijk een schitterend gezicht om deze oude meester, die net als Haitink vroeger alle overbodige franje uit zijn dirigeerrepertoire heeft laten verdwijnen, in actie te zien. De Weners bedienden hem op al zijn wenken, hoe minuscuul ook.

Transparant

Het was een prachtige avond vol momenten van diep genot. Zoals de alten en de celli de begeleidende figuren speelden onder het tweede thema in de Unvollendete – zo Weens als het maar kan. Nog nooit zo mooi gehoord.

En dan die Vierde symfonie van Bruckner! Een groot Brucknerdirigent herken je aan de manier waarop hij het oneindige aantal overgangen laat klinken. Bij Blomstedt kon het niet vanzelfsprekender, organischer, beter. Hoogtepunt (er waren er vele) was misschien de opbouw naar de apotheose aan het slot, waarin alles transparant bleef. Na het laatste akkoord was het 13 volle seconden muisstil. Wat een avond.