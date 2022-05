Wie worden de concurrenten van S10 in de finale van het Songfestival? Alle acts van donderdagavond op een rij

De Israëlische Michael Ben David is het type dat zijn spiegelbeeld elke ochtend in de badkamer een kusje geeft, maar zingen en dansen kan hij zonder twijfel. Beeld EBU

1. Finland

The Rasmus - Jezebel

★★☆☆☆

Na de winst van Måneskin is hardrock weer terug op het Eurovisiepodium. Maar om dan meteen zo diep de archieven in te duiken dat The Rasmus – hit: In the Shadows uit 2003 – weer onder het stof vandaan komt? Zelfs de componeerhulp van Desmond Child, die ooit meeschreef aan Bon Jovi’s Livin’ on a Prayer en You Give Love a Bad Name, helpt weinig. Het resultaat is de belichaming van het begrip ‘gedateerd’.

2. Israel

Michael Ben David - I.M

★★☆☆☆

Oké, Michael Ben David is het type dat zijn spiegelbeeld elke ochtend in de badkamer een kusje geeft, maar zingen en dansen kan hij zonder twijfel. Toch zit er iets niet lekker in deze vet aangezette discostamper. Is het de overdosis vocaal trapezewerk? Of toch dat I.M wel erg lijkt op Netta’s winnende lied Toy uit 2018?

3. Servië

Konstrakta - In Corpore Sano

★★☆☆☆

Servische humor is niet voor iedereen. Een jaar na de corona-editie komt zangeres Konstrakta met een ode aan het desinfectiemiddel. Ze maakt van haar handgelhymne een theatraal miniatuurtje waar na anderhalve minuut de lol en de verrassing wel vanaf zijn. Uiteraard, er is ook een serieuze boodschap: we zijn te veel met uiterlijkheden bezig. Maar het Songfestival is wel een erg lastige plek om dit punt te maken.

4. Azerbeidzjan

Nadir Rustamli - Fade to Black

★★☆☆☆

Aan de inzet van Nadir Rustamli ligt het niet. Hij kronkelt over de treden van een megatrap alsof er op de bovenste trede een ticket voor de finale ligt te wachten. Maar het is, ondanks een slim op Duncan Laurence’ Arcade geïnspireerde song, vermoedelijk tevergeefs. Vooral omdat zijn gedraaaaaagen zang eerder ergert dan ontroert.

5. Georgië

Circus Mircus - Lock Me In

★★★☆☆

Hoera! Het circus is weer in de stad. De vier mannen van Circus Mircus trekken gemaskerd door Turijn ‘omdat er te veel ego’s in de kunst zijn’. Zo, die zit. Jammer dat dit circus alleen kaartjes verkocht krijgt in gebieden waar Hans Kazan nog steeds het magische middelpunt van het universum is. Ondertussen is er in dit clownsnummer wel een glorieus britpoprefrein verdwaald dat klinkt als Supergrass in z’n beste dagen.

6. Malta

Emma Muscat - I Am What I Am

★★★☆☆

Afstrepen maar op de Eurovisiebingokaart: 1. Liedje over kunnen zijn wie je bent. 2. A capella gezongen modulatie in de slotnoten. 3. Altijd de hand aan de middle-of-the-road vangrail. Toch betreedt Emma Muscat onbedoeld een mijnenveld. Is het niet bevoogdend als een bloedmooie vrouw zingt dat ook buitenbeentjes er mogen zijn, vroeg een deel van de Songfestivalkolonie zich afgelopen week af. Tegen de tijd dat u dat hebt uitgevogeld, is Emma al lang en breed uitgegalmd.

7. San Marino

Achille Lauro - Stripper

★★★☆☆

Er waren tijden dat je als deelnemer van San Marino je eigen broodtrommeltje moest meenemen naar het festival. Tegenwoordig klotst het geld tegen de plinten. Vorig jaar werd rapper Flo Rida ingevlogen, nu wordt de volledige landsvoorraad vlammenwerpers uitgeput. Glamrocker Achille Lauro paradeert er in een doorzichtig negligé vol overtuiging tussendoor, maar oogt uiteindelijk als een op Marktplaats gevonden Måneskinimitatie.

8. Australië

Sheldon Riley - Not the Same

★★☆☆☆

Arme Sheldon Riley. Elke repetitiedag sjouwde hij zijn eigen kledingzak door de gangen van het PalaOlimpico. Inhoud: 40 kilo aan verenjurk. Die uitgestorven volière levert behalve een gecompliceerde hernia nog een ander probleem op: hij leidt nogal af van een mooie tekst over Sheldons moeilijke jeugd als kind met asperger. Helaas blijft de ver over the top getakelde musicalbombast wél hangen.

9. Cyprus

Andromache - Ela

★★★☆☆

Broeierige inzending met permanent eilandgevoel. Even de ogen sluiten en er ontvouwt zich een wit strand met wuivende palmen en schalkse blikken vanuit de ligstoel. De zinsnede ‘Come and charge me up like electricity’ is een metafoor voor, tja, dat voelt u zelf wel aan. Zangeres Andromache durft af te wijken van de Eurovisienorm en dat zal zich uitbetalen.

10. Ierland

Brooke - That’s Rich

★★☆☆☆

Zangeres Brooke Scullion probeert van alles een beetje te zijn: een vleugje Dua Lipa, een snufje Lily Allen en een mespuntje Madonna. Maar eenmaal op het podium in Turijn blijkt ze toch meer Barbie uit Oh Oh Cherso of dat ene meisje dat altijd spijbelde bij zangles op school. De elektropop van That’s Rich – straattaal voor ‘dat is hypocriet’ – is gelukkig helemaal niet zo’n ramp. Vergeleken met een zware aardbeving dan.

11. Estland

Stefan - Hope

★★★★☆

Ook Estland heeft inmiddels zijn eigen Ed Sheeran. Stefan – sterretje extra voor de naam – oogt als die goeiige buurjongen die elke week zijn oma komt helpen de boodschappen te tillen. Zijn kleding laat hij nog steeds door zijn moeder uitzoeken. Maar zijn stem heeft een diepte om langzaam in te verdrinken en het westernsausje over zijn gitaarpop is smakelijk. Op naar de finale.

12. Noord-Macedonië

Andrea - Circles

★☆☆☆☆

Sterk punt van Andrea: haar eigen overtuiging. Ze zingt haar Circles de camera in alsof ze verhaal komt halen bij de klantenservice. Ondertussen raakt ze steeds verder verstrikt in een vicieuze cirkel van generieke beats, een dertien-in-dozijnrefrein, een algemene tekst over een moeizame relatie, de zoemende r&b-sound, generieke beats, een dertien-in-dozijnrefrein, een algemene... zzzzzzz.

13. Roemenië

WRS - Llámame

★★☆☆☆

We misten hem al: de man die halverwege zijn lied zijn overhemd uittrekt. Gelukkig is daar Andrei Ursu alias WRS. Met Llámame (Bel me) legt hij de nadruk op beats en dans. Het liedje – salsa uit Transsylvanië? – hangt er een beetje bij. Niettemin: vermakelijk om naar te kijken. Al was het maar om uit te vinden wat precies het monstrueuze ornament is dat de zanger boven de broekriem draagt.

14. Polen

Ochman - River

★★★☆☆

Nee, origineel is Ochman niet met zijn pianoballade die – alweer! – leent bij de mysterieuze sfeer die Duncan Laurence in 2019 naar de winst leidde. Ondertussen is River een van de best in elkaar gezette acts van het festival. De visuele effecten zijn, eh, duidelijk: golven, regen, bliksem, overstromingen. Het is, kortom, nat. Vocaal is Ochman een begaafd technicus. Dat wil niet zeggen dat het allemaal even prettig is om naar te luisteren.

15. Montenegro

Vladana - Breathe

★★☆☆☆

Aaah, vintage Songfestival! Knappe vrouw in onbegrijpelijke jurk zingt een kabbelballade die moduleert naar een dramatische climax. Daarbij blijft de rookmachine vredig ronken. ‘The air is what they need/ Air is what they breathe.’ Zeker, maar een beetje lucht kan ook geen kwaad om eens goed te gapen.

16. België

Jérémie Makiese - Miss You

★★★☆☆

James Bondbegin, Sam Smithmiddenstuk en een finale waarin ineens een gospelkoor binnenvalt. Het is nogal eclectisch wat Jérémie Makiese, in eigen land winnaar van The Voice, serveert. Het gebrek aan eigenheid staat een echt hoge klassering in de weg, maar met zoveel kwaliteit lijkt een finaleplaats wel binnen handbereik.

17. Zweden

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

★★★★☆

Het was u misschien al opgevallen: de tweede halve finale is een tandje minder goed dan de eerste. Gelukkig is daar altijd Zweden. De laatste keer dat het land de finale miste ging Corry Brokken nog naar de peuterspeelzaal. Cornelia Jakobs serveert Scandinavische kwaliteitspop met een fijn randje op haar stem. Degelijke act eromheen en de top 5 komt zaterdag weer in zicht.

18. Tsjechië

We Are Domi - Lights Off

★★★☆☆

Oké, Dominika heeft af en toe last van zwabberende stembanden, maar dit is een feestelijke afsluiter. Stuiterende elektropop met een letterlijk flitsende podiumpresentatie. Tsjechië haalde pas drie keer eerder de eindstrijd, maar heeft nu goede papieren.

Hoe werkt het vanavond? Van de 18 kandidaten van vanavond gaan er tien naar de finale van zaterdag. Alleen de 18 deelnemende landen stemmen mee (in Nederland kunt u dus niet stemmen), aangevuld met kijkers en jury’s uit drie van de vijf landen die al automatisch geplaatst zijn voor de eindstrijd. Dat zijn vanavond Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië. De finalisten worden rond 23.00 uur bekend. Dinsdag plaatsten Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Oekraïne, Moldavië en Nederland zich al voor de finale.

Eurovisie Songfestival. Vanavond, 21.00 uur, NPO1.