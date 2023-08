Wie was Manie Schaafijs, de man die in Suriname schaafijs introduceerde?

Samen met auteur Zindzi Zevenbergen maakte illustrator Hedy Tjin het boek Manie Schaafijs, over het leven van haar overgrootvader Francisco de Freitas, de man die Suriname schaafijs gaf.

Tijdens een van haar bezoeken aan Suriname, zo’n tien jaar geleden, beschilderde Hedy Tjin (38) een schaafijskar. Deze karren zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Paramaribo, waar het schaafijs met zoete siroop wordt gegeten om lekker koel te blijven. De traditie om je kar te beschilderen komt uit de jaren negentig. Zo kon je opvallen tussen de tientallen karren die de Surinaamse hoofdstad op dat moment rijk was. Als achterkleindochter van de man die schaafijs introduceerde in Suriname leek het Tjin een mooie ode aan haar overgrootvader om dit kosteloos voor iemand te doen.

Tjin had al langer het idee om het leven van haar voorvader op papier te zetten, maar elk familielid van Tjin vertelde een eigen versie van het verhaal. Ze kreeg als tip dit niet als een obstakel te zien, maar om deze onduidelijkheid juist om te zetten in een verhaal. Samen met schrijver Zindzi Zevenbergen (33), uitgeverij De Harmonie en vormgever Lyanne Tonk (32) publiceerde ze een kleurrijk avontuur voor jonge lezers (vanaf 10 jaar), waarin feit, fictie en alles ertussenin elkaar kruisen.

Lastig onderzoek

Wat begon als een eerste versie van drie kantjes groeide na grondig spitwerk uit tot een fictief verhaal van bijna tweehonderd pagina’s, gebaseerd op de levensloop van De Freitas. De twee startten met het maken van een tijdlijn. “We wisten dat hij op Madeira geboren was en dat hij met de boot op zoek ging naar werk en geluk,” vertelt Zevenbergen. “Via Brazilië en Trinidad belandde hij in Suriname. Daarna heb ik de tijdlijn aangevuld door allerlei archieven langs te gaan.” Tjin: “Op dat moment wist Zindzi meer van mijn familiegeschiedenis dan ik.”

Het onderzoek liep niet altijd even voorspoedig. “Soms kwamen we informatie tegen waarvan we dachten: yes, dit is vet! Maar dan bleek het haaks te staan op de gegevens die we eerder hadden gevonden. Dat heeft ook wel weer iets grappigs, omdat het bevestigt dat er niet één waarheid is,” aldus Tjin. “Die tegenstellingen waren in het begin wel schrikken, maar daarna konden we erom lachen.”

Om Madeira zo juist mogelijk te tekenen, bezocht Tjin het eiland. Haar oom wees haar op de geboorteplek van De Freitas en het kerkje waarin hij gedoopt zou zijn. Tijdens een uitgebreide rondleiding in het kerkje voelde ze niks. “Iets in mij zei dat dit niet klopte.” Ook het uitkammen van het kerkhof naar enig spoor van haar familie leidde tot niets. Later vond ze in een register gegevens van een compleet ander dorp. Tjin confronteerde haar oom. “Die zei domweg: ‘Ja, volgens mij heb je gelijk.’”

Dwarsbomen

Kleurrijke tekeningen van Tjins familieleden worden bijgestaan door tekstballonnetjes, zodat lezers kunnen meegenieten van meer van zulke familiale gesprekken, discussies en commentaren – zoals iedere familie die kent. Personages zoals Mijn vader, Oom Miguel en Tante Denise onderbreken het hoofdverhaal en vertellen hun versie van het verhaal. Zevenbergen: “Ik denk dat dat ook het leuke is aan het boek: het nodigt de lezer uit zelf in te vullen wat er is gebeurd.”

Dat Manie Schaafijs en zijn kar erg populair waren, staat vast. Hij was zo populair dat zijn concurrent hem wilde dwarsbomen door met een liedje een gerucht te verspreiden dat je ziek zou worden van Manies schaafijs. Het lied werd een begrip en van generatie op generatie doorgegeven (‘Manie Skafijs gi lus’bere! Manie Schaafijs geeft je diarree!’). Zevenbergen: “Mijn opa vroeg heel bezorgd aan mijn vader of ik wel wist dat ik een boek schreef over ‘De man van dat liedje’.”

Meer dan fictie

Het beruchte liedje wordt bijgestaan door een korte alinea over de concurrentiestrijd van schaafijskarren in de jaren negentig. Net als alle andere korte, roze stukjes tekst die door het verhaal verspreid staan geeft het de lezer meer historische context over specifieke onderwerpen. Zelfs de originele documenten die tijdens het onderzoek naar boven kwamen, zoals oude foto’s en een trouwakte, zijn te bewonderen. Door al deze toevoegingen is het boek meer dan fictie voor kinderen: het is een familieverhaal over meerdere generaties en een geschiedenisverhaal in één.

Wat hieraan bijdraagt zijn de illustraties die Tjin met potlood of stift maakte. De hele reis van Manie Schaafijs, waarvan de getekende versie is gebaseerd op het uiterlijk van haar oudoom, wordt uitgebeeld. Kleine figuren – zoals slangen of vogels – laten zich door het verhaal zien en twee volle pagina’s geven levendige sfeerimpressies van Paramaribo. Het idee om felle kleuren te gebruiken kwam van vormgever Tonk. Tjin: “Dit zijn het soort kleuren die mensen associëren met de zoete siroop die over het schaafijs heen wordt gegoten.”

Zevenbergen, die tijdens het schrijfproces nooit de familie van Tjin ontmoette, kreeg op de boekpresentatie van Manie Schaafijs complimenten over hoe accuraat ze de kibbelende personages had neergezet. “Toen ze met elkaar het podium betraden, ontstond onbedoeld precies dezelfde dynamiek als in het boek. Dat was geweldig om te zien.”