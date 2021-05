Wie volgt Duncan Laurence op? Alle 26 Songfestival-acts op een rij

Senhit namens San Marino met rapper Flo Rida. Beeld Brunopress

1. Cyprus

Elena Tsagrinou – El Diablo

★★★☆☆

Diepreligieus Cyprus trok met houten kruizen en spandoeken naar de nationale omroep toen Elena Tsagrinou tot Eurovisie-troef werd verkozen. Nederlandse christenen heb inmiddels een bezwerend gebed aangekondigd. Want zingen over de duivel is in die kringen nog altijd taboe. Terug in 2021 blijkt Elena een fijne Lady Gaga-rip off te serveren die de show vlammend opent.

2. Albanië

Anxhela Peristeri – Karma

★☆☆☆☆

Zo gaat het snel met het afstrepen op de Eurovisie-bingokaart. Dankzij de Albanese Anxhela kunnen de windmachine, het rookkanon en de overslaande stem van de kaart. Voor dat laatste is Anxhela geëxcuseerd. Het is ook gewoon lastig zingen met een zuidwester wind van kracht 7 vol in je snoet.

3. Israël

Eden Alene – Set Me Free

★★★☆☆

Hoe politiek is het Songfestival als Israël na een nieuwe geweldseruptie de bühne betreedt? Het zou zonde zijn als zangeres Edene, geboren in Jeruzalem, maar met Ethiopische roots, er haar goede klassering door verliest. Want die verdient ze met deze lekkere discostamper en ijlhoge uithalen.

4. België

Hooverphonic – The Wrong Place

★★★☆☆

Zou Alex Callier van Hooverphonic The Wrong Place hebben geschreven over zijn innerlijke GPS? Want de chagrijnige kopman lijkt verdwaald op het Songfestival. Vorig jaar noemde hij het ‘een circus’ waar hij ‘kwaliteit’ aan toevoegde. Daarna weigerde hij deelname aan de solidariteitsuitzending Shine a Light. De terugkeer van zangeres Geike ‘Zoutelande’ Arnaert bracht hoop, maar het behalen van de finale was vermoedelijk het laatste goede nieuws van deze Eurovisie-missie.

5. Rusland

Manizja – Russian Woman

★★★★☆

Vladimir Poetin verslikte zich in zijn wodka. Zat zijn censuurcommissie te slapen toen deze hymne van female empowerment werd ingestuurd? Omdat in het orthodoxe deel der natie het enige recht van de vrouw nog steeds het aanrecht is, werd Manizja’s oproep je te ontworstelen aan oude rollenpatronen bestempeld tot ‘ondermijning van het traditionele Russische gezin’. Te laat: Manizja doet gewoon mee en heeft een puike act.

6. Malta

Destiny – Je Me Casse

★★★★☆

We dromen al jaren van een festival aan de Maltese stranden. Zangeres Destiny, de Lizzo van de Mediterrannee, zou voor de eerste Maltese ooit kunnen zorgen met dit retro-fuifnummer dat de tijdsgeest van body positivity helemaal aanvoelt. Als het je niet bevalt, dan ben ik weg, zingt ze in de stijl van Netta uit 2018.

7. Portugal

The Black Mamba – Love is on my Side

★★★★☆

Nee, ze is nog niet gevonden. De dame van lichte zeden met wie de mannen van The Black Mamba in een café (ja, ja) spraken tijdens een tripje naar Amsterdam. De band vertolkt haar levensverhaal, ondersteunt dat op het podium met visuals van de grachtengordel en zou haar graag vertellen dat ze deze fijne retrosoulballade heeft geïnspireerd.

8. Servië

Hurricane – Loco Loco

★★☆☆☆

Goed oppassen. Er hoeft maar ergens een hechting los te schieten en de rimpels van het voltallige trio Hurricane kletteren naar beneden. Vrolijk dames verder, die helaas het budget voor hun act niet al te verantwoord investeerden. Na de dubbele siliconeninjecties en de manege aan hairextensions was het geld al op; en toen moest het liedje nog.

9. Groot-Brittannië

James Newman – Embers

★★☆☆☆

James – zijn jongere broer John scoorde een wereldhit met het mede door James geschreven Love me Again – Newman oogt enigs verweesd op dit Songfestival. Hij doet zijn best, heeft niet eens een onaardige popsong, maar het is net of hij liever in de pub voetbal zou kijken met zijn mates. Ontslag dreigt daarbij voor de stylist die Newman als de worst in een Brabants worstenbroodje opsloot in een lederen tapijtrol.

10. Griekenland

Stefania – Last Dance

★★★☆☆

De in Utrecht geboren Stefania Liberakakis (18) – studente aan de Herman Brood Academie - gooide de liedjes van het laatste eighties-beïnvloede album van Dua Lipa in de blender. Met de uitkomst, een vlotte discotrack gehuld in futuristische act, doet Stefania een gooi naar de top 10.

11. Zwitserland

Gjon’s Tears – Tout l’Univers

★★★★☆

De terugkeer van producer Wouter Hardy die Duncan Laurence’ Arcade ook zo’n fijn mysterieus geluid en dramatische opbouw meegaf. Gjon is al net zo bedreven in de hoge registers als onze Duncan, maar de sobere podiumact wilde de Zwitser blijkbaar niet ook nog kopiëren. Gevolg: dat is precies het zwakke punt.

12. IJsland

Dadi Freyr – 10 Years

★★★★★

Leukste act van het festival, zonde dat door een coronabesmetting alleen repetitiebeeld te zien zal zijn. Droogkomische danspasjes, een eigen truienlijn en een prima elektropopliedje. En dan vergeten we bijna de kromme keyboards (‘Zelf geknutseld in de schuur’) die samen een ‘superinstrument’ vormen. En toen bleek 10 Years ineens slechts 2.43 minuten te duren. Geen nood, ook de overblijvende 17 seconden worden volledig benut.

13. Spanje

Blaz Canto – Voy a Quedarme

★☆☆☆☆

Zouteloze Spaanse paella waarvoor zelfs Julio Iglesias zich zou schamen. Met een oplosbare maan wint Blaz de bokaal voor het grootste onnodige attribuut van de avond. In de slotminuut lijkt zich in het sterrendecor een zwart gat te vormen. We vermoeden dat daarin ook de laatste puntjes voor Blaz’ casanova-looks worden opgeslorpt.

14. Moldavië

Natalie Gordienko – Sugar

★★★☆☆

Sugar. Volgens zangeres Natalie is het een allegorie voor al het mooie in het leven dat we het afgelopen jaar moesten missen. Wie de smachtende Oostblokporno-act goed bestudeert, vermoedt in de hunkering naar Sugar in elk geval geen verlangen naar een zakje winegums. Overigens: bonuspunten voor de heerlijk foute dancebeat die Natalia uit Chisinau meenam.

15. Duitsland

Jendrik – I Don’t Feel Hate

★★☆☆☆

Hier is iets mis gegaan. In zijn videoclip trof Jendrik Sigwart precies de juiste, in zelfspot gedrenkte, toon bij zijn niets-aan-de-hand-liedje I Don’t Feel Hate. Op het podium is alle ironie verdwenen en oogt Jendrik verdwaald in een neongekleurde kleutercartoon waarin tot overmaat van ramp ook nog een dansende middelvinger meedoet.

16. Finland

Blind Channel – Dark Side

★★☆☆☆

Alsof we tijdens al die coronalockdowns niet genoeg geleden hebben. Blind Channel lijkt werkelijk te geloven dat het verdwijnen van Limp Bizkit een gemis voor de muziek is. Met een act die oogt als een verkleedfeestje in de mijnen van Moria vormen de zes Finnen het ideale moment om de tv even drie minuten op stil te zetten om op adem te komen voor de laatste 10 nummers.

17. Bulgarije

Victoria – Growing up is Getting Old

★★★★☆

Kunnen de tickets naar Sofia dan toch worden afbesteld? Victoria had bij de gesneefde editie van vorig jaar het beste liedje van iedereen. De opvolger is opnieuw een Billie Eilish-achtige fluistersong, maar simpelweg net iets minder aangrijpend.

18. Litouwen

The Roop – Discotheque

★★★☆☆

Malle-danspasjes-alarm! Dit olijke trio uit Litouwen, waar bananengeel het nieuwe zwart is, knipoogt wel heel nadrukkelijk naar Blurred Lines (dat leenwerk kan miljoenen kosten, weet Pharrell Williams zelf). Maar de plagiaatpolitie is mild vanwege de vrolijke schoudervullingenbonanza op het podium.

19. Oekraïne

Go_A – Shum

★★☆☆☆

Dit is een lied over een plant/… /Een welriekende plant/Een grote en sterke, ja, een nuttige plant. Jaja, ook Oekraïne heeft nu zijn eigen lofzang over wiedewiedewiet. Go_A bezingt het plezier van het ‘planten’ van hennep. Of gebruikt de band alleen medicinaal? Zangeres Katerina herstelde bloedsnel van een ziekte die haar een repetitie deed missen. Hoe dan ook: deze nerveuze elektrotrip moét onder invloed van geestverruimde middelen zijn ontstaan.

20. Frankrijk

Barbara Pravi – Voila

★★★★★

Onze winnares. Hoewel de bookmakers het geloof in dit traditionele chanson enigszins verloren, is Barbara Pravi de enige die dwars door de camera de huiskamer lijkt in te zingen. Daarbij koos ze voor een uiterst minimalistische act die kan worden samengevat als: vrouw zingt lied in microfoon. Het oude normaal dus. En wellicht is Europa daar juist nu wel erg aan toe.

21. Azerbeidzjan

Efendi – Mata Hari

★★☆☆☆

Thierry Baudet weet er alles van: een verkeerde verwijzing naar een wereldoorlog en je act scheurt uit elkaar. Zangeres Efendi vermijdt een afsplitsing en kiest à la Abba voor de zekerheid een gewapend conflict van verder terug in de geschiedenis. Maar toch, hoe smaakvol is een act over een geëxecuteerde spionne met vier danseressen in negligé?

22. Noorwegen

TIX – Fallen Angel

★★☆☆☆

Extra punten voor de durf: zanger TIX openbaart zijn levensverhaal (de ‘TIX’ zijn het gevolg van het Syndroom van Tourette) op het podium. Maar waren daar werkelijk de engelenvleugels van het formaat Boeing 747 en een zilveren kostuum uit de verkleedkist van De Toppers voor nodig? En daarbij dan nog een liedje waarbij Shine niet eens zo’n slecht nummer meer lijkt.

23. Nederland

Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

★★★☆☆

Het wordt een zware wedstrijd voor Jeangu Macrooy. Zijn act is visueel zeer aantrekkelijk en vol betekenis. Maar doorgrondt de Europese kijker zijn verhaal over Nederlands koloniale erfenis in Suriname in dit spektakel van kleur en dans? Het lijkt veel gevraagd, zeker omdat het lied muzikaal niet veel indruk nalaat. Gelukkig is Macrooy een van de beste zangers van deze editie.

24. Italië

Måneskin – Zitti e Buoni

★★★★☆

Valt Europa zaterdagavond voor hooggehakte schminkrock uit Rome? De bookmakers denken van wel. En ver zullen er niet naast zitten, want Måneskin serveert een vinnige rocksong in een spannende verpakking van leren broeken, oogschaduw en vlammenwerpers. Zelden haalde rock zo overtuigend het Eurovisiepodium.

25. Zweden

Tusse – Voices

★★★☆☆

Zweden scoort al jaren duizelingwekkend goed, mede dankzij een uitgekiend systeem van nationale voorrondes. Maar, is de vraag van dit jaar: Zat daar werkelijk niets beter Tusse(n) dan deze blikkerige elektroballade met echorefrein? Voor het eerst in jaren is de top 10 geen vanzelfsprekendheid.

26. San Marino

Senhit – Adrenalina

★★★☆☆

Het einde van een lange Songfestivalavond brengt een vleugje heimwee: geen Serhat meer voor San Marino. De nachtclubeigenaar annex hamsterkooiverkoper deed twee keer in drie jaar mee en werd ieders guilty pleasure met zijn absolute geloof in z’n eigen sterrendom. Dan is de in Italië geboren Senhit maar gewoontjes. Al zorgt deze dansvloervuller met inbreng van rapper Flo Rida voor een feestelijke uitsmijter.

Hoe werkt het vanavond?

Alle landen – dus ook de landen die in de halve finales afvielen – mogen stemmen. Van die 39 landen mogen woordvoerders aan het einde van de avond één voor één hun ‘douze points’ bekendmaken. Daarna is de stemming pas halverwege. De stemmen van de kijkers worden echter meteen per land bij elkaar opgeteld en in één keer uitgedeeld. Het land dat de jurystemming won krijgt als laatste te horen hoe het is gewaardeerd door de thuisstemmers.

Finale Songfestival. Zaterdagavond. 21.00 uur. NPO1.