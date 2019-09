Wie roept nog ‘pico bello!’ als hij enthousiast wordt? Matthijs dus

Doorgaans geplaagd door interviewfobie, toonde Van Nieuwkerk zich een gewillig schildersmodel. Beeld -

Na de dag van Beau was het dinsdag de dag van Matthijs. Niet voor het eerst natuurlijk, maar binnen twee uur 90 minuten Van Nieuwkerk op twee publieke zenders, dat is ook op zijn schaal een flinke score.

Aan de stamtafel van De Wereld Draait Door kende hij geen Van Erven Doriaanse aanloopproblemen. Meteen in vorm hield hij een informatief brexit­gesprek met Jeroen Dijsselbloem en een prikkelend hoe-lang-nogduet met Freek de Jonge. In Van Nieuwkerks vijftiende jaar raken tafelheren en -dames overbodig. Het risico van een eenzijdig vraag­gesprek vangt hij inmiddels prima zelf op.

Een half uur later verscheen hij aan de andere kant van het interview bij de terugkeer van Sterren op het Doek, met Özcan Akyol op de plek van Hanneke Groenteman. Doorgaans geplaagd door interviewfobie – Van Nieuwkerk heeft zich ongetwijfeld moeten bedwingen om niet te vragen of het gesprek per mail kon worden gevoerd – toonde hij zich een gewillig schildersmodel.

De reacties op de portretten waren vintage Van Nieuwkerk. Wie roept nog ‘pico bello!’ als hij enthousiast wordt? Ook ‘Hier ben ik verlegen mee’, ‘Ik hoor je’ en ‘Ik ben een leek, natuurlijk’ kenden we uit zijn vocabulaire.

De gespreksonderwerpen kwamen Lips al even bekend voor: Van Nieuwkerks verhuizing naar de Achterhoek en de salarisdiscussie. Van de charmant vragen stellende Eus had Lips best wat andere invalshoeken ­willen horen.

Dat neemt niet weg dat Sterren op het Doek heerlijk wegkeek. Het programma bleek geen millimeter anders dan met de afgezwaaide Groenteman. De schilders verbaasden zich over de neus van hun onderwerp, Eus deed zijn best de spanning op te voeren en het model koos het doek waarop hij het jongst was afgebeeld. Een avond in de ­categorie ‘geen nieuws is goed nieuws’.

