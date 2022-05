Wie maken vanavond de meeste kans op het Songfestival? Met dit schema weet je alles

In de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival moet zangeres S10 het vanavond namens Nederland opnemen tegen gimmickwolven uit Noorwegen, vegapop uit Letland én topfavoriet Oekraïne.

1. Albanië

Ronela Hajati – Sekret

★★☆☆☆

Tumult in het anders zo vredige Eurovisieparadijs. De Songfestivalorganisatie wiste buiten zangeres Ronela om repetitiefoto’s van haar artiestenprofiel. De beelden, waarbij de vier mannelijke dansers iets te opzichtig in hun eigen douze points grabbelden, zouden in strijd zijn met familiewaarden. Ronela was woedend. Al bleef het dansje, dat op de Balkan vast voor zinderend heet doorgaat, gehandhaafd. Terecht, al vinden we Ronela’s Sekret niet zozeer sexy, maar vooral een beetje eng.

De eerste repetitie van de Letse act. Beeld EBU / Nathan Reinds

2. Letland

Citi Zeni – Eat Your Salad

★★★☆☆

Nee hè, glijden net de eerste bitterballen de frituur in, meldt het Letse Citi Zeni zich met dezelfde woorden die onze moeder ons als puber elke avondmaaltijd toebeet: eet je sla op! Prijzenswaardig natuurlijk, die drang om de planeet te redden, maar zullen cabareteske kreten als ‘All aboard the green Titanic’ werkelijk helpen? Wel een bijdrage aan de goede zaak: een geplaybackte saxofoonsolo van epische proporties.

3. Litouwen

Monika Liu – Sentimentai

★★☆☆☆

Het probleem met nostalgie: de tijd waar je naar terugverlangt is altijd zo lang vervlogen dat je zeker weet dat hij nooit meer terugkeert. Hetzelfde euvel hindert de fijn zingende Monika Liu: haar semizwoele nachtclubact roept bij sommige mensen ongetwijfeld zoete herinneringen op, maar die proberen vanavond vermoedelijk tevergeefs de stemcode van Litouwen in te voeren op de draaischijf van hun telefoon.

4. Zwitserland

Marius Bear – Boys Do Cry

★★★☆☆

Wordt Robert Smith van The Cure 43 jaar na Boys Don’t Cry toch nog even flink de les gelezen door Marius Hügli uit Schlatt-Haslen in Zwitserland. Jongens huilen dus tóch. Ook een traantje waard: de Engelse tekst van dit liedje waarin ‘mountains crumble’ en ‘rivers run dry’. Maar wacht, hoe vaker je naar de aanzwellende strijkers en de kwastjesdrums van Marius luistert, hoe meer je erachter komt dat hij werkelijk zijn innerlijke Sinatra heeft ontdekt.

5. Slovenië

LPS – Disko

★★☆☆☆

Wat deed u op 29 oktober 2003? De eenkoppige redactie van dit overzicht verwerkte de kater van zijn 23ste verjaardag. Zanger Filip Vidusin van LPS had ook een drukke dag: hij was bezig geboren te worden. Enigszins verwonderlijk daarom dat zijn liedje Disko zich afspeelt in een slome retrodancing waar de BeeGees als nieuwerwets kabaal worden gezien. Het troepje muzikanten om hem heen oogt charmant, maar dan wel op de manier waarop ook het schoolbandje van uw neefje charmant is.

Topfavoriet Kalush Orchestra uit Oekraïne. Beeld EBU / Corinne Cumming

6. Oekraïne

Kalush Orchestra – Stefania

★★★☆☆

Topfavoriet. De voorsprong op de rest bij de bookmakers is zo groot dat een eenzijdige finale dreigt. Jamala won in 2016 voor Oekraïne niet lang nadat Poetin de Krim had geannexeerd. Loopt Europa over van de sympathiestemmen? Stefania is een niet onaardige kruising van etnofolk en hiphop, maar op zich geen geheide winnaar.

7. Bulgarije

Intelligent Music Project – Intention

★★☆☆☆

Het Nederlands Elftal had in de jaren 80 Wim Kieft, de hardrock heeft Ronnie Romero: altijd klaar om in te vallen, maar nooit eerste keus. Nog niet zo lang geleden was Romero de nieuwe zanger van het heropgerichte Vandenberg van gitarist Adje van den Berg, nu staat hij als frontman voor de oudbakken metalheads van het Intelligent Music Project. Over die naam is van alles te zeggen, maar niet dat hij goed gekozen is.

De eerste repetitie van S10. Beeld EBU / Nathan Reinds

8. Nederland

S10 – De diepte

★★★★☆

De Oranje-inzending heeft de wind mee in Turijn. Was er vooraf enige twijfel of zingen in het Nederlands wel zou werken op het internationale toneel, inmiddels lijkt S10 (Stien den Hollander, 21) haar verdriet recht het hart van de kijker in te zingen. De act rond De diepte is sober en intiem, net als die van Duncan Laurence. Wel een verschil: S10 heeft de belichting tijdens de repetities al op orde.

9. Moldavië

Zdob si Zdub + Advahov Brothers – Trenuletul

★★★☆☆

Poetin hoeft maar last te hebben van een ochtendhumeur of Moldavië moet zich schrap zetten. Toch is deze inzending van rockband Zdob si Zdub compleet onbezorgd. Dankzij de aanstekelijke violen van de Advahovbroers, een mal dansje en kostuums uit de garderobe van clown Bassie is dit pretentieloos vermaak. Trenuletul? Dit lied gaat over een trein. Eentje die rijdt van Chisinau naar Boekarest. Uit het zicht van Poetin dus.

10. Portugal

Maro – Saudade, saudade

★★★☆☆

Prettig rustpunt na een vrij intense opening. Zangeres Maro brengt samen met haar vier achtergrondzangeressen een stijlvol kabbelend liedje over omgaan met verlies. Hoewel we richting het einde een klein snurkje niet kunnen onderdrukken, lijkt Portugal zeker van de finale.

11. Kroatië

Mia Dimsic – Guilty Pleasure

★★★☆☆

Zeker een minuut klinkt Mia Dimsic als een potentiële winnares. Prima Taylor Swift-sound, vriendelijk gitaargetokkel en een stem met een aangenaam randje. Maar dan lijkt alsof het liedje blijft hangen in een vinylgroef. Guilty Pleasure verzandt in herhaling. Ondertussen begin je je af te vragen of Dimsics jurk een hint is naar haar werkelijke guilty pleasure. Wij gokken op kersenbonbons.

12. Denemarken

Reddi – The Show

★★☆☆☆

Komt een meidengroep bij het Songfestivalpodium. Vraagt de regisseur: ‘Are you Reddi?’ Tja, het is ver gekomen als er bij een inzending uit Denemarken niets leukers te bedenken is dan een belegen mop. En dat terwijl de aankondiging ‘all female punkband’ zoveel spannends doet vermoeden. Vocaal blijkt het kwartet echter de Noordse versie van Luv. Maar goed, dat had soms ook best lekkere liedjes.

13. Oostenrijk

Lum!x feat. Pia Maria – Halo

★☆☆☆☆

Nederland poogde enkele jaren terug Afrojack naar het Songfestival te krijgen. Beats verzorgd, zangeres erbij en de finale is alvast binnen, was de gedachte. Hoe gruwelijk zoiets mis kan gaan, bewijst dj Lum!x met zangeres Pia Maria. Een naam waarvan je zin in koffielikeur krijgt, maar vooral verlangt naar de laatste tel van deze drie minuten blikkerige dance.

14. IJsland

Systur – Med haekkandi sol

★★★★☆

Wanneer gaat het Songfestival een keer naar IJsland? De inzendingen blijven van hoge kwaliteit. Systur – behalve drie zingende zussen een broer op drums – doet denken aan het Zweedse First Aid Kit dat ook fraai wiegende country produceert. De bookmakers geloven er niet in, wellicht vanwege nogal statische podiumact, maar Systur verdient met dit lied over de opgaande zon (symboliek!) een finaleplek.

15. Griekenland

Amanda Tenfjord – Die Together

★★☆☆☆

Nana Mouskouri verslikte zich in haar souvlaki toen Amanda Tenfjord voor het eerst de robotgalm op haar microfoon aanzwengelde. Hier worden decennia aan zoetgevooisd Grieks luisterlied wel heel rigoureus het raam uitgekieperd. Als de vocoder eenmaal uitstaat, gaat Tenfjord op zoek naar een flardje Billie Eilish om uiteindelijk uit te komen bij Samantha Steenwijk.

De eerste repetitie van Subwoolfer, Noorwegen. Beeld EBU / Nathan Reinds.

16. Noorwegen

Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

★★★★☆

Het elastiek van de gimmick tot de maximale spanning opgerekt. Een kruising tussen The Masked Singer en Roodkapje, uitgevoerd door twee in geel lycra gestoken zangers die slechts onder pseudoniemen bekend zijn. Zo prachtig idioot dat je blijft kijken. Refrein: Before that wolf eats your grandma/Give that wolf a banana. Misschien een suggestie voor de schapenboeren op de Veluwe.

17. Armenië

Rosa Linn – Snap

★★★☆☆

Gelukkig, net voor het eindsignaal is ze er nog: het schattige meisje met het antiglamoureuze liedje dat de voetsporen bewandelt van Nicole (1982), Sandra Kim (1986) en Emmelie de Forest (2013). Rosa Linn heeft een onschadelijk country-lightliedje en bezit een eigenschap die zeldzaam is op dit festival: ze kan daadwerkelijk zingen.

Hoe werkt het vanavond? Van de zeventien kandidaten van vanavond gaan er tien naar de finale van zaterdag. Alleen de zeventien deelnemende landen stemmen mee, aangevuld met kijkers en jury’s uit twee van de vijf landen die al automatisch geplaatst zijn voor de eindstrijd. Dat zijn vanavond Frankrijk en Italië. De finalisten worden rond 23.00 uur bekend. Eurovisie Songfestival. Vanavond, 21.00 uur, NPO1.