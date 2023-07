Wie maakt de grootste klapper deze filmzomer, de bom of de pop?

Deze week strijden Barbie en Oppenheimer om de kijkersgunst. De titanenstrijd weerspiegelt een tijd waarin vakanties in rampgebieden en stakingen in Hollywood tot chaos leiden.

Wat leven we toch in verschrikkelijk interessante tijden. Dachten we eindelijk een zorgeloze postpandemische superzomervakantie te krijgen en dan komt er niets dan gedoe. Het oververhitte klimaat eist zijn tol in Europa, Azië, Noord-Amerika en de Atlantische oceaan. Voorlopig geen selfies in de snoeihete Akropolis en geen maffiapizza op smeltend Sicilië, maar ademnood in Andalusië en een BBQ-verbod in carnivoor Texas. Dat laatste is wensdenken, wat minder verschroeid vlees kan geen kwaad in die staat.

Wie daar of hier verkoeling in de bioscoop zoekt, kan deze week aanschuiven bij de titanenstrijd tussen twee nieuwe Hollywoodproducties. Ze verschillen als dag en nacht van elkaar, maar worden op voorhand door analytici beschouwd als de grote klappers van de zomer. Na de peperdure flop van opa Indiana Jones and the Dial of Destiny mocht de onverwoestbare Tom Cruise de boel weer vlot trekken met een Mission: Impossible maar dat is geen verrassing. Het echte zomerspektakel draait om Barbie versus Oppenheimer. Gekker wordt het niet.

Oppenheimers explosieve kindje

De knalroze Barbie kennen we allemaal, maar wie is die mysterieuze Eigenheimer? Hoe zegt u, Opperdoezer? De Amerikaan Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) was een natuurkundig theoreticus die als ‘de vader van de atoombom’ in de geschiedenisboekjes belandde. De biografische film is gepast ernstig en duurt drie uur. Het is dus de vraag waarom koffiedikkijkers Oppenheimer als een grote klapper beschouwen, al is dat met het oog op diens explosieve kindje allicht gepast.

Regisseur Christopher Nolan is de man van The Dark Knight trilogie, waarin stripheld Batman voor het eerst op film bloedserieus werd genomen. Het leverde hem een aanzienlijke achterban en een boel krediet bij Warner Bros op. De studio gaf Nolan de vrijheid om met Inception, Interstellar en Tenet een eigenzinnige invulling aan het begrip Blockbuster Cinema te geven. Maar de relatie verzuurde toen een nieuwe studiobaas tijdens de pandemie besloot dat blockbusters voortaan ook meteen op HBO Max in première moesten gaan. Nolan vertrok met slaande deuren. Oppenheimer wordt door de Universal studio uitgebracht.

Het spanningsveld tussen de machtige studiobazen van grote mediaconglomoraten en de creatieve sector staat door de pandemie en de streamingrevolutie onder grote druk. De staking van de Amerikaanse schrijversvakbond kreeg afgelopen week op dag 73 bijval van het acteursgilde dat met vergelijkbare eisen het werk neerlegde. Daarmee ligt de filmproductie in Hollywood en buitenposten in Canada en het Verenigd Koninkrijk voorlopig stil en worden de Amerikaanse televisie en theaterwerelden hard getroffen. Het conflict over elementaire arbeidsvoorwaarden zal nu ook het festivalcircuit raken: rode lopers blijven leeg bij Amerikaanse producties. Promotionele interviews met sterren zijn uit den boze.

‘Barbie’ is het laatste glamour event van dit filmjaar

In New York werd de rode loper naar Oppenheimer deze week niet meer uitgerold. De roze loper naar de première van Barbie in Los Angeles gaat de boeken in als het laatste schitterende glamour event van dit filmjaar, als we de gangmakers van de twee betrokken vakbonden mogen geloven. Het hielp niet dat de puissant rijke Disneytopman Bob Iger de stakers ervan beschuldigde de door de pandemie verzwakte film- en televisie-industrie een genadeklap te geven.

Dat is een pervers verwijt. Schrijvers en acteurs willen al jaren dat de achterhaalde arbeidsvoorwaarden uit de vorige eeuw aan de huidige praktijk worden aangepast. Streamers als Netflix, HBO Max en Disney+ zitten daar niet op te wachten. Die willen hun films en hitseries wereldwijd en permanent vertonen zonder daarover voortdurend percentages aan de makers af te dragen. De creatieve sector is bovendien beducht voor de komst van AI. Christopher Nolan maakte Oppenheimer juist nu omdat hij in de roekeloze inzet van AI een herhaling van oude fouten ziet. De techsector dendert door tot er ongelukken gebeuren, een pas op de plaats lijkt gepast.

Toen de schrijversstaking van start ging, grapten filmproducenten al dat ze hun scenario’s kosteloos bij ChatGPT zouden betrekken. Maar wat krijg je dan als je de onbetaalde kunstmatige scenarioschrijver op Oppenheimer en Barbie loslaat? In het gunstigste geval Small Soldiers. In de kindvriendelijke satire van Joe Dante uit 1998 betreedt een Amerikaanse multinational in militaire techtoepassingen de consumentenmarkt met kunstmatig intelligente speelgoedpoppen. Bij Dante heet Barbie om juridische redenen Gwendy en wordt ze na een make-over in veelvoud bij het minuscule schurkenleger ingelijfd. Het leidt tot chaos en destructie in een Amerikaanse buitenwijk, maar alle betrokkenen worden door de roekeloze multinational royaal gecompenseerd. Zo doe je dat.

Eind goed, al goed.

Small Soldiers verscheen op blu-ray (Universal) en is te zien op iTunes.