Wie laat al die gesmolten ijsjes achter in Amsterdam?

De meeste ijsjes blijven maanden liggen. Andere verdwijnen, omdat ze bijvoorbeeld worden opgeveegd door de gemeentereiniging. Beeld Dominique van Loosdrecht

Van Loosdrecht dacht bij de eerste keer aan een ongeluk. “Ik dacht meteen: Ah wat jammer. Een kindje heeft zijn raketje laten vallen.” Een week later was dat anders. “Ik verbaasde me er over wat er in zo’n ijsje moest zitten dat het er zo bij blijft liggen. Ik overwoog even om nooit meer een raketje eten.”

Nep-ijs

Een echt ijsje was het niet, wel een houten ijsstokje dat met gelige epoxy aan de grond was vastgelijmd. Tot haar verbazing vond Van Loosdrecht er een paar dagen later nog één. En toen nog één.

Inmiddels heeft Van Loosdrecht maar liefst 22 ijsjes gevonden in Amsterdam, waarvan ze het grootste gedeelte op Instagram heeft geplaatst. Sommige vindt ze zelf, andere worden haar toegezonden door vrienden. “Als je ze eenmaal hebt gezien, vallen ze opeens op,” legt Van Loosdrecht uit.

Willekeurig

De meeste ijsjes blijven maanden liggen. Andere ijsjes, zoals een exemplaar dat Van Loosdrecht recentelijk bij architectuurinstituut Arcam aan de Prins Hendrikkade vond, verdwijnen, omdat ze bijvoorbeeld worden opgeveegd door de gemeentereiniging.

De ijsjes worden op uiteenlopende plekken gesignaleerd – van de Oude Lutherse Kerk aan de Singel tot aan de Schellingwouderbrug. De meeste ijsjes liggen echter op en rondom het Marineterrein. Ze zijn daarnaast vaak onder tunneltjes en op bruggen te vinden.

Van Loosdrecht denkt niet dat de locaties volledig willekeurig zijn: “Je verwacht wel dat er een reden is dat ze op een specifieke plek worden geplaatst. Het kan ook willekeurig zijn, maar waarom zou iemand willekeurig nep-ijsjes achterlaten op straat?”

Herkomst onbekend

Ook streetartexperts moeten het antwoord op die vragen schuldig blijven. David Roos, curator bij het Straat Museum, heeft geen idee wie de maker is: “Wat een grappig werk, deze waren me nog niet bekend. Ik kan je helaas dus geen extra informatie geven over de maker.” Ook Lars Brehm (40) van Amsterdam Street Art weet niks over de herkomst van de ijsjes. Hij waardeert ze desondanks: “Ik vind ze wel leuk. Het is toch een treurig moment dat is vereeuwigd.”