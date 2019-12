Wie kijkt nog Lingo na 5200 afleveringen?

Lingo Beeld SBS 6

Lips slingerde kort geleden een vraagje zijn vriendenkring in: wie van jullie kijkt er naar Lingo? In het whatsappgroepje volgde een ijselijke stilte. Een vervolgvraag dan: kennen jullie iemand die ooit heeft meegedaan aan Lingo? Opnieuw geen reactie.

Lips weet weinig van kansberekening, maar statistisch leek hem dit tamelijk uniek. Als iedere wereldburger drie handshakes verwijderd is van de president van de Verenigde Staten moest Lips toch tenminste één Lingo-kijker kennen of iemand in zijn omgeving hebben die ooit aan Lingo heeft meegedaan.

Want cijfers liegen niet: dagelijks verkiezen zo’n half miljoen mensen Lingo boven het Achtuurjournaal. Sinds de eerste uitzending in 1989 (nee, pubquizdeelnemers, die werd niet gepresenteerd door François Boulangé, maar door Robert ten Brink) is Lingo 5200 keer op de buis geweest. Dan moet inmiddels toch in elk willekeurig Whatsappgroepje ten minste één oud-deelnemer zitten.

Enfin, Lips stapte deze week maar eens buiten zijn filterbubbel en stemde af op SBS6, waar Jan Versteegh alweer vier maanden ‘het leukste taalspelletje van de wereld’ presenteert. Dat doet hij goedgemutst: avond in avond uit verwelkomt hij de kijkers met een enthousiast ‘Lingooooo!’, schakelt hij soepel van vijf- naar zes- en zevenletterlingo en lijkt hij oprecht blij als het puzzelwoord wordt geraden. Terugkerend hoogtepunt is het pakken van de groene bal: ‘Hoppaaaa!’ roept Versteegh dan, op een toon zoals het in een café klinkt als er een dienblad vol drankjes op de grond valt.

Dat Lingo een zaak van landelijke importantie is, bleek in 2006, toen het programma dreigde te verdwijnen en premier Balkenende daar hoogstpersoonlijk zijn afschuw over uitsprak. Dertien jaar later weet Lips eigenlijk nog steeds niet hoe Nederland ooit zonder heeft gekund. En waarom niemand in zijn omgeving kijkt, of meedoet.

