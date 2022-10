Wie is toch die mysterieuze riviernomade, vroeg New Yorker-journalist Ben McGrath zich af

Riviernomade Dick Conant maakte op zijn jarenlange kanotochten dwars door Amerika een onuitwisbare indruk op passanten. Zo ook op journalist Ben McGrath, die op onderzoek uitgaat als drie maanden na hun ontmoeting de kano leeg aanspoelt in de staat Noord-Carolina.

Een rode streep tussen de wortels van de cipressen aan de waterkant trekt in november 2014 de aandacht van sojaboer Berry Lowry uit Noord-Carolina. Een blik door de verrekijker leert hem dat het een omgeslagen kano is, drijvend gehouden door de lucht in dichtgeknoopte plastic tassen. Van de eigenaar geen spoor.

Tussen de doorweekte spullen stuit de lokale sheriff even later op het enige aanknopingspunt: het telefoonnummer van Ben McGrath, journalist van The New Yorker.

Het was McGrath’s jarige buurman geweest, die hem drie maanden eerder attent had gemaakt op de aan zijn steiger in de Hudsonrivier afgemeerde rode kano ‘die voorbereid leek op het einde der tijden, volgestouwd als hij was met plunjezakken van de dump, afdekzeil en vuilniszakken.’

De eigenaar, de in een tuinbroek gestoken 63-jarige Dick Conant, was te midden van de keurige New Yorkse verjaardagsvisite een even opmerkelijke verschijning. De kanovaarder, die na een zomer op het water oogde als een ‘gekookte kreeft’ maar dan ‘met de bouw van een zeekoe,’ bleek op weg te zijn van Canada naar Florida.

Trekvogel

Na een spottende e-mail aan een vriend over de vluchtige ontmoeting met een ‘kruising van de kerstman en een kreeft’ besloot McGrath de kanovaarder toch nog even te googelen. De schaarse digitale sporen die deze avonturier had achtergelaten, triggerden hem als journalist.

Als de eigenaardige kanotocht hem via een persbericht onder ogen was gekomen – ‘inclusief verwijzingen naar het zoveelste betekenisloze record in een postmoderne wereld waarin echte grenzen niet langer bestaan’ – had hij het waarschijnlijk terzijde gelegd of genegeerd, bekent hij in De rivier, waarmee hij als schrijver debuteert.

De dag na de verjaardag was ‘de trekvogel’ gevlogen. Toch kwam het tot een weerzien, na een achtervolging op en langs de Hudson. Het leverde een stortvloed op aan avonturen, overpeinzingen en herinneringen. Ruim voldoende materiaal voor een artikel in The New Yorker. Niet dat de dakloze avonturier met een ‘wisselvallig arbeidsverleden’ daarop zat te wachten. ‘Het was hem vooral te doen om mijn gezelschap en mijn interesse in zijn avonturen, en niet zozeer om de roem.’

Enge man

Bijna drie maanden na verschijning van het artikel spoelde de kano aan in Noord-Carolina, leeg. De afwezigheid van een reddingsvest bood aanvankelijk nog een sprankje hoop. Had de ervaren avonturier wellicht met oog op de naderende najaarsstorm niet gewoon zijn kano in veiligheid gebracht?

Een oproer waarover een lokale krant bericht, levert een reeks meldingen op van mensen over een ‘enge man’ of ‘zonderling’ die ze voor de storm hebben gezien. Maar ook van een boekhandelaar die een regionale watersportgids aan hem had verkocht. Die vreemdeling had ook diep indruk gemaakt op een zekere Ben Smith: “Hij kwam zo rustig over, zo pretentieloos.”

Smith was geen uitzondering. De uit de kano geredde notities blijken, eenmaal gedroogd, een reeks namen van passanten te bevatten, voorzien van ultrakorte levensbeschrijvingen. Als Ben McGrath die mensen opzoekt, blijkt de ooit bij hem aangespoelde riviernomade op iedereen een onuitwisbare indruk te hebben achtergelaten.

Conants nagelaten schrijfwerk vormt het frame voor een portret van het leven langs de Amerikaanse rivieroevers, waarmee die dekselse Conant postuum toch sluipenderwijs heeft meegeschreven aan het reisboek waarvan hij ooit droomde. Spannend en mysterieus is deze knap geschreven kettingreactie van rivierverhalen ook: waarom betaalde de dakloze avonturier jarenlang trouw de huur voor enkele opslagunits?