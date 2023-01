Wie is de Mol? weer van start: vier kandidaten over hun tactiek

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? gaat zaterdag weer van start. Beeld AvroTros

Daniël Verlaan (33)

Daniël Verlaan: 'Bij de eerste test heb ik mijn punten op zoveel mogelijk medekandidaten ingezet. Pure kansberekening.' Beeld AvroTros

Wie? Techjournalist bij RTL Nieuws. Deed onder andere onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en kinderporno op het dark web. Dringt regelmatig aan op het wijzigen van je wachtwoorden. Twee jaar geleden hackte hij de Erasmusbrug en liet deze roze kleuren.

Wilde theorie: In november werden de nieuwe kandidaten bekendgemaakt via een spel. De aanwezige oud-Mollen droegen een sleutelhanger bij zich met de afbeelding van een badeendje. Een duidelijke hint, vonden fans. Een rubber ducky is namelijk een malafide usb-stick die door hackers wordt gebruikt om een computer leeg te trekken. Verlaan: “Soms gooien hackers zo’n usb-stick over het hek van een bedrijf, in de hoop dat een medewerker deze vindt en in zijn laptop stopt. Een gemakkelijke manier om aan wachtwoorden en bitcoinadressen te komen.” Hij vindt de theorie ‘goed gevonden’. “Maar het eendje kan evengoed naar Ranomi verwijzen.”

Smoes: De techjournalist vertelde zijn omgeving dat hij een maand naar Zuid-Afrika ging (dat bleek waar) voor zijn Videolanddocumentaire, omdat in dat land veel cybercriminelen opereren (niet waar). Eén scherp familielid vroeg zich later af waarom in de documentaire, die kort erna uitkwam, met geen woord over Zuid-Afrika werd gerept.

Wie is de Mol-effect: Waar Verlaan normaal een teruggetrokken leven leidt – ‘meestal ga ik met capuchon over straat’ – wordt hij nu weleens herkend. “Ik word nageroepen op straat, maar ik krijg ook privéberichtjes met teksten als ‘ik hou je in de gaten’. Doodeng!”

Tactiek: “In het begin kan iedereen de Mol zijn. Daarom heb ik bij de eerste test mijn punten op zoveel mogelijk medekandidaten ingezet. Pure kansberekening. Ook probeerde ik me niet te laten leiden door een onderbuikgevoel. Als journalist ben ik altijd op zoek naar feiten. Mijn aanpak wordt door sommigen een Diederik Jekeltje genoemd (natuurkundige die in 2017 meedeed aan het programma, red.). Tja, hij behoort tot mijn bloedgroep, ook een nerd.”

Soy Kroon (27)



Soy Kroon: 'Alles wat ik zeg ligt onder een vergrootglas.' Beeld AvroTros

Wie? Soy Kroon is een duizendpoot. Hij acteert, zingt en presenteert. Bekend van de film Costa!! en musical Mamma Mia! Hij won vorig jaar Make Up Your Mind en was de jongste Jezus ooit in The Passion.

Wilde theorie: Onder molloten, de fans van Wie is de Mol?, staat Kroon bovenaan het verdachtenlijstje. Acteurs zijn namelijk uitstekende saboteurs. Dat bewees GTST-acteur en Mol van vorig jaar, Everon Jackson Hooi, die iedereen – behalve zijn schoonmoeder – in de maling nam. Zijn potentiële opvolger zou ook iets verdacht hebben gezegd tijdens de zogenoemde ‘mollicitatie’, een voorgesprekje met alle kandidaten. Kroon zei daar: ‘Mijn pokerface staat aan.’ Hintte hij op het officiële Molboekje, waarin de tekst ‘pokerface’ opdook? De acteur houdt wijselijk zijn mond: “Alles wat ik zeg ligt onder een vergrootglas.”

Smoes: Tegen vrienden en familie zei Kroon dat hij voor een ‘nieuwe, niet zo boeiende speelfilm’ naar Frankrijk moest. Niemand vroeg door. Zo kon hij afgelopen zomer ongezien naar Zuid-Afrika voor de opnames van Wie is de Mol?. Zijn moeder, met wie hij al van jongs af aan naar het programma kijkt, was compleet verrast. “Het eerste dat ze zei was: Dan kan ik niet meedoen aan de Wie is de Mol-poule op mijn werk.” Lachend. “Haar collega’s zullen denken dat zij de uitkomst weet.”

Vertrouweling: Vriendin en actrice Holly Mae Brood was de enige die wist waar Kroon deze zomer uithing. Zij speelde een van de bedriegers in programma De Verraders. Hebben de twee tactieken uitgewisseld? Kroon: “Nee, omdat het toch echt een ander spel is. Bij De Verraders moet je constant op je hoede zijn. Bij Wie is de Mol? spraken we meteen bij de start af: als we ’s avonds uit eten zijn, praten we niet over het spel. Dus geen gesmiespel!”

Anke de Jong (35)

Anke de Jong: 'Ik ga vaker over mijn schouder kijken, wanneer anderen dat niet doen.' Beeld AvroTros

Wie? Hoofdredacteur van modetijdschrift Elle. Ook regelmatig te zien als modedeskundige bij RTL Boulevard. Wilde in Wie is de Mol? niet alleen vormloze safarikleding dragen, dus stopte ze modieuze, kleurrijke setjes in haar koffer.

Wilde theorie: Van de tien kandidaten is ze misschien niet de bekendste, maar onderschat De Jong niet. Haar naam dook volgens fans op een zéér verdachte plaats op. Dat zat zo: eind november werden molloten opgeroepen om naar vijf plekken in het land te reizen voor een spel. Hadden zij de ingewikkelde opdrachten goed, dan werden de namen van de nieuwe kandidaten onthuld. Wie de coördinaten van die vijf locaties met elkaar verbond zag bovendien een grote M (van Mol) op de landkaart staan. En wiens naam werd onthuld in het midden van die M? Precies!

Smoes: De Jong was zo’n lange tijd offline, afgelopen zomer, dat haar tante bezorgd contact opnam. “Gaat het goed met je, vroeg ze. Ben je aan het afkicken? Zit je in retraite? En gaat het wel goed in je relatie?” Geen zorgen, tante! Uw nichtje heeft beslist geen drank-, drugs- of relatieproblemen. Ze was ook niet in een yogacentrum in Italië, de smoes die ze iedereen op de mouw speldde.

Tactiek: Weet u nog hoe Kees Tol, de Mol in 2013, tijdens een touwtrekopdracht achter de rug van zijn mede-kandidaten stond te lachen? Hij trok niet mee. Op dit soort klassieke mollenstreken is De Jong voorbereid. “Ik ga vaker over mijn schouder kijken, wanneer anderen dat niet doen.”

Ranomi Kromowidjojo (32)

Ranomi Kromowidjojo: 'Ik wilde vooral geen tunnelvisie ontwikkelen.' Beeld AvroTros

Wie? Ex-topzwemmer. Drievoudig Olympisch kampioen. Nadat ze vorig jaar een punt zette achter haar topsportcarrière geeft ze lezingen en trainingen op het gebied van persoonlijke groei. Al jaren groot Wie is de Mol-fan. Tijdens haar huwelijksreis in Amerika bezocht ze Oregon, waar het spelprogramma in 2017 werd opgenomen.

Wilde theorie: Soms liggen de hints voor het oprapen. Denk aan Milouska Meulens, de Mol in 2006, die rondliep met een grote M op haar t-shirt. Zo zou het gele badeendje dat onlangs opdook heel goed kunnen verwijzen naar Kromowidjojo. Badeendje, water, zwembad… inkoppertje, toch? Al vinden we de badeendjestheorie over Daniël Verlaan ook briljant gevonden.

Smoes: Sinds Kromowidjojo is gestopt met zwemmen, weet haar omgeving vaak niet waar ze uithangt. Vroeger was het simpel: ze was op trainingskamp, bij een wedstrijd of thuis. Maar afgelopen jaar maakte ze veel reizen. Niemand had door dat de ex-zwemster in Zuid-Afrika was. Hoewel? Haar schoonmoeder had lichte argwaan. Die wilde voorbereidingen treffen voor het huwelijk van schoondochter en zoon Ferry Weertman, dat een paar maanden later zou plaatsvinden, maar Kromowidjojo had steeds geen tijd. “Mijn schoonmoeder zei later: dat je ons zó voor de gek hebt gehouden.”

Vertrouweling: Normaal zou Kromowidjojo haar man en tevens ex-topzwemmer Ferry Weertman in vertrouwen hebben genomen over haar deelname, maar het toeval wilde dat Weertman zelf een geheime missie had. Hij deed mee aan Expeditie Robinson en mocht geen telefoon meenemen naar het onbewoonde eiland. “Onze opnames overlapten deels. Zo gebeurde het dat zijn vrienden mij appten: heeft Ferry een nieuw nummer? Of zit hij op een eiland? Hij werd mijn bliksemafleider.” Haar broer werd haar zogenoemde vertrouweling, de thuisblijver met wie ze tactieken kon doorspreken.

Tactiek: “Ik ben heel open het spel ingegaan. Ik wilde vooral geen tunnelvisie ontwikkelen.”

