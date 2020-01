Wie is de Mol leek met deze shots en muziek The Last Emperor wel

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol is weer begonnen. Beeld Beeld NPO

Wie is de Mol begon zaterdag met het twintigste seizoen, en de eerste aflevering was meteen goed voor drie miljoen kijkers. Die zagen Rik van de Westelaken, presentator sinds het vorige seizoen, in een imposant Chinees decor met eeuwenoude poorten, muren en beelden plus vele figuranten het startschot geven. Het leek met die aanzwellende muziek en droneshots The Last Emperor wel, als Bernardo Bertolucci destijds drones had gehad.

De keuze voor China verklaarde Van de Westelaken als volgt: “Het twintigste seizoen is een porseleinen jubileum en dus zijn we in de bakermat van het porselein – Henan, China.” Dat soort vergezocht bruggetjes gebruikte hij vroeger bij het journaal om naar de weerman van dienst te gaan.

Na zoveel seizoenen zijn de BN’ers een beetje op – van deze lichting kende Lips behalve Nathan Rutjes eigenlijk alleen Anita Witzier, maar die viel in de eerste aflevering al af en vertrok met tranen in haar ogen.

Maar uiteraard waren er aan het begin van de eerste aflevering nog tien kandidaten en dus moesten de kijkers zo’n tien keer horen hoe Van de Westelaken op de gezwollen toon die kenmerkende is voor Wie is de Mol een citaat van Lao Tse oplas voordat ze moesten kiezen tussen de Poort van de Wijsheid of de Poort van het Geluk. Tina de Bruin koos voor de Poort van de Wijsheid en stuitte op een kistje met een briefje met Chinese tekens waar ze ‘geen chocola van kon bakken’.

Lips hoorde kandidaat Leonie ter Braak zeggen “Ik zou een goede mol kunnen zijn, mensen vertrouwen mij en ik kan goed liegen.” Die is het dus niet, dat lag er te dik bovenop.

Hij zet zijn kaarten voorlopig op modeontwerper Claes Iversen vanwege diens uitspraak “Ik probeer met iedereen vrienden te blijven.”