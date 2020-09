Wie dacht dat De Jonge er vermoeid uitzag, had nog niet naar Jochem Myjer gekeken

Jochem Myjer Beeld -

Een sip gezicht in Nieuwsuur bij nieuwsduider Arjan Noorlander na de zoveelste coronapersconferentie: “Het zou zomaar een lange winter kunnen worden.” De komende maand doopte hij maar vast om tot Locktober. En dat terwijl een SM-meesteres hem op Twitter nog zo had gewaarschuwd dat dit in haar vakgebied iets heel anders betekent. (Iets met kuisheidsgordels, voor zover Lips het kon thuisbrengen.)

Het maakte niet uit, want alle aandacht ging naar de gebarentolk die hoestte in haar knuistje in plaats van in haar elleboog. Niemand die nog luisterde naar de voor Hugo de Jonge uitgedokterde slogans. En dat was misschien maar beter ook. “We doen ons best, maar het virus doet het beter,” was nog de ergste oneliner.

Wie dacht dat de minister er vermoeid uitzag, had nog niet naar Jochem Myjer gekeken. De cabaretier werd van dichtbij gevolgd voor een documentaire tijdens een slopende theatertournee die door 400.000 toeschouwers is bezocht. Maker Suzanne Raes kan bij Lips niet meer kapot sinds haar beklemmende film over de manier waarop de gemeente Rotterdam bijstandstrekkers dwingt om papier te prikken in het park.

Het was onvergetelijk hoe de cabaretier van het podium komt, hoestend en proestend, doorweekt en afgepeigerd. Hij is nooit meer helemaal hersteld na de operatie die nodig was nadat er in 2011 een tumor was gevonden in zijn nek. Toch nam hij na elk optreden uitgebreid de tijd om selfies te maken met zijn fans. Hoe lang dit nog vol te houden? Het is, ook voor de cabaretier en zijn familie, een pijnlijke vraag.

Voor de kijker werkt de documentaire louterend. Niemand die na het zien van deze film zomaar durft te beweren dat ie zo zijn best heeft gedaan voor wat dan ook.

Reageren? hanlips@parool.nl