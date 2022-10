‘Whoooeee,’ de brug naar het Muziekgebouw kan tegenwoordig zingen

Het Muziekgebouw aan ’t IJ zingt, sinds kunstenaar Paulien Barbas op ontdekkingstocht ging in de constructie van glas, staal, hout en beton. Haar geluidskunst In Fis bevindt zich op de grens van iets en niets.

Hij is de enige op de brug. Turend over het IJ wacht de jongen in spijkerjack op voetgangers die de Zouthavenbrug naar het Muziekgebouw aan ’t IJ betreden. Zijn geduld wordt beloond: een groepje tieners komt babbelend aanlopen. De jongen plant zijn ellebogen op de leuning, bedekt zijn oren met zijn handen en sluit de ogen. Wat hij hoorde? Een laag gezoem, alsof je je onder water bevindt en een motorboot in de verte waarneemt, en ook een heel duidelijke toon. Het zijn geluiden die alleen waarneembaar zijn als er bedrijvigheid is op de brug.

Draaideur in eïs

De zingende brug is onderdeel van In Fis, een kunstwerk dat bestaat uit een verzameling geluiden, die Paulien Barbas maakte in en met Muziekgebouw aan ’t IJ. In het gebouw zit geluid, de materialen waaruit het is samengesteld hebben een klank. Als je maar creatief genoeg denkt, vormen ze zelfs de tonen van een toonladder, die van Fis-groot.

Zo hoor je als je door de draaideur boven aan de brug gaat, een toon die eïs heet, ook uit de toonladder van Fis-groot. Een lange ‘whoooeee’ in het middenregister dwaalt zachtjes door de ruimte. Eerst denk je nog: het waait buiten, de wind fluit. Maar het zijn een klankschaal en een strijkstok, verbonden met de as van de deur, die het geluid maken. “Materiaal en geluid fascineren me, net als het idee dat de bezoekers door er alleen maar te zijn iets teweeg kunnen brengen”, zegt Paulien Barbas, die zich al kloppend, wrijvend en tikkend het gebouw heeft eigengemaakt. Uren bracht ze door tussen de constructie van glas, staal, hout en beton.

Marimbatoon in de trap

“Beton klinkt niet zo lekker, dat heb ik laten zitten. Hout daarentegen, de trappen, daar moest ik iets mee.” Barbas kreeg carte blanche om een frees in de trap te zetten en een holle ruimte te creëren. Daarin plaatste ze een buis en daaroverheen een vervangend stuk traptrede van tropisch hardhout, niet te onderscheiden van het origineel. Het dragen van een leren zool loont: als je nietsvermoedend over de trap loopt is er opeens een trede die, voor de fijnproever althans, klinkt als een zachte marimbatoon. Dat moment noemt Barbas een kantelmoment: was daar nu iets, of verbeeld ik het me?

“Je wordt even uit je routine gehaald, er gebeurt iets onverwachts. Wat kun je daarmee, wat voor richting geeft het je? In al mijn werk komt het moment naar voren waarop het een iets anders wordt. Zo’n kantelmoment, wat ik magisch vind, wil ik belichten. Ik denk dat iedereen, net als ik, angst heeft om uit bepaalde patronen, gedachten of gewoonten te komen. Misschien wil ik wel zeggen, ook tegen mezelf: kijk, hier kun je weer naar terug, je kunt dit moment opnieuw beleven, probeer het maar.

Indiase sitar in cruciale trekstangen

Elk creatief proces heeft naar mijn idee een wankele fase, de fase tussen het idee en de uitvoering. In deze fase zijn je oren gespitst en je ogen open. Je vermoedt dat je iets zult vinden, iets wat nog verborgen is. Het is een kwetsbare fase die je aandacht vraagt,maar wat mij betreft ook de mooiste, omdat dit het moment is waarop er iets tevoorschijn kan komen.”

Barbas spande drie pianosnaren langs de massieve trekstangen die het Muziekgebouw overeind houden. Het geluid, als je ze aanraakt, klinkt nog het meeste als dat van een Indiase sitar. “In het begin moest ik ze vaak stemmen. De rek is er nu uit, ze zijn stabiel en blijven goed op toonhoogte.”

Sssssssssssss, en dat is de cis uit de toonladder. Een stuk houten leuning is vervangen door hol ijzer. Als je eroverheen glijdt met je hand, op weg naar beneden, blijk je een suizende klank te maken. “Mensen komen hier niet voor, ze gaan naar een concert. Ik vind het mooi dat je er zomaar aan voorbij kunt gaan, en dat een enkeling een toevallige ontdekking doet. De oprichter van dit gebouw, Jan Wolff, zette ooit met een ferm gebaar een huis voor hedendaagse muziek neer. Bam! Doordat Jan Wolff destijds schreeuwde, kan ik nu fluisteren.”