Wethouder Meliani aan de slag met voorstel ophogen subsidies voor theaters

De Amsterdamse wethouder van kunst en cultuur Touria Meliani gaat het voorstel van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) om de subsidies voor theaters te verhogen, bespreken in het college. Dat schreef de wethouder maandag in een brief aan de gemeenteraad.