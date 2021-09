Wesley Sneijder zag het niet zitten met die Haller

Dirk Kuyt, Wesley Sneijder en de beker tijdens de voorbeschouwing van Sporting Lissabon-Ajax. Beeld RTL7

Kent u die anekdote over Johan Cruijff die te laat kwam bij de voorbeschouwing van de Champions League-finale? Tijdens een filmpje schoof hij snel aan bij Mart Smeets, tien seconden voordat ze weer live gingen. Even pakte hij de arm van Smeets en zei: “Hee, wie spelen er eigenlijk vanavond?” Om meteen daarna een onovertroffen voetbalcollege te geven.

Ach, Cruijff. Onvervangbaar natuurlijk. Op veel vlakken, maar zéker als analist.

Sindsdien heeft Lips regelmatig kromme tenen gehad om het niveau van voetbalanalyse op de Nederlandse televisie, maar hij kon zich niet herinneren dat hij het ooit zó door de ondergrens zag zakken als gisteravond bij de voorbeschouwing van Sporting Lissabon-Ajax op RTL7, dat sinds dit seizoen de uitzendrechten van de Champions League heeft. Humberto Tan had Wesley Sneijder en Dirk Kuyt over de vloer.

Dat begon gezellig, met wat geiten over de Champions League-beker die Sneijder had meegenomen, maar dan moesten ze het maar eens over voetbal hebben. En wat blijkt? Ze hebben geen idee. Samen komen ze tot één speler van Sporting die ze kennen. Laten we eerlijk zijn, zegt Sneijder: we weten natuurlijk vrij weinig van die ploeg.

Inderdaad, Lips had de rechtsback van Sporting ook niet herkend in de supermarkt, maar Lips is tv-recensent en geen voetbalanalist. Is het niet de bedoeling dat je als ­analist wél weet waar we naar kijken? Dat je – tenzij je Cruijff bent, die had dat niet nodig – je even inleest? Wat beelden kijkt? Misschien een rondje belt? Dit flagrante gebrek aan voorbereiding valt niet anders uit te leggen dan als pure minachting voor de kijker.

Overigens had Sneijder nog wel iéts te melden vooraf: Sébastien Haller, vond ie niet goed genoeg als spits van Ajax. Moet je gewoon Tadic neerzetten joh. Kuyt was het met hem eens. Voor de kwaliteit van die analyse verwijst Lips u graag door naar de sportpagina.

