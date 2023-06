Wes Andersons ‘Asteroid City’ is een (te?) ambitieuze oefening in verbeeldingskracht

Uit ‘Asteroid City’. Links Tom Hanks als Stanley Zak. Beeld Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features

Weinig filmmakers hebben zo’n uitgesproken stijl als Wes Anderson. Zijn visuele handelsmerk is zo sterk dat het niet kan worden ingekapseld door de randen van het bioscoopscherm. Het is volkomen normaal om iets ‘Wes Anderson’ te noemen – een appartement, een bar of een outfit, bijvoorbeeld.

Andersons kenmerkende manier van filmmaken gaat voorbij het visuele, voorbij het pastel kleurenpalet, de horizontale camerabewegingen en de nauwkeurige symmetrie. Zo wordt het Anderson-universum bevolkt door een archetype man. Hij is zelfbewust, hyperrationeel, onhandig met vrouwen maar desondanks toch charmant. En onder de soms suikerzoete esthetiek schuilt een terugkerende fascinatie met thema’s als de dood, depressie en zelfmoord.

Wes Anderson gaat verder dan ooit

Anderson begon op jonge leeftijd met filmmaken. Hij debuteerde op zijn 27ste met Bottle Rocket, inmiddels is hij 54. Als filmmaker is hij altijd geïnteresseerd geweest in het gezinsleven, maar waar zijn hoofdpersonen vroeger broers en zonen waren, zijn het nu vaak vaders. Zijn films zijn dus in zekere zin met hem opgegroeid. Dat is zo met de leeftijd van zijn hoofdpersonages, maar ook qua vorm en vertelstijl: Andersons films worden steeds complexer, met meer personages, meer verhaallijnen en ingewikkeldere verhaalstructuren. Zijn vorige film The French Dispatch is daar een goed voorbeeld van; Anderson presenteert daarin een soort bloemlezing van korte films.

In Asteroid City gaat Anderson verder dan ooit. Een driedubbele verhaalstructuur, waarin het verhaal gepresenteerd wordt in een fictief televisieprogramma over een toneelstuk dat weer gaat over Asteroid City: dat verstoort voortdurend de voortgang van het verhaal. Datgene waar Anderson vanaf het begin van zijn carrière mee heeft gespeeld – het spel tussen ironie en oprechtheid, tussen ratio en intense gevoelens – heeft met Asteroid City zijn hoogtepunt bereikt.

Andersons nieuwste film voelt in dit opzicht als een oefening in verbeeldingskracht. In grote lijnen werkt deze oefening: hoe hard Anderson ook morrelt aan onze opschorting van het ongeloof, hoe ver hij onze bereidheid mee te leven met de personages ook oprekt, het verhaal blijft geloofwaardig. Maar niet zonder daarbij iets aan emotionele kracht te verliezen.

Andersons eerste sciencefictionfilm

Het verhaal speelt zich af in 1955 in Asteroid City, een fictief Amerikaans woestijnstadje waar een conventie voor jonge ‘ruimtekadetten’ is. Die conventie trekt allerlei gezinnen en hun geniale kinderen. Maar dan gebeurt er iets onverklaarbaars, waardoor het stadje in quarantaine moet.

Met zijn elfde speelfilm (zie kader) heeft Anderson zijn eerste stappen in het sciencefictiongenre gezet. Het is opmerkelijk hoe hij zijn eigen twist eraan weet te geven. Het maakt nieuwsgierig hoe Anderson andere genres zou aanpakken. Zou hij een horrorfilm kunnen maken? Hoe zou die eruit zien? Bij deze sciencefictionfilm kun je je niet aan het gevoel onttrekken dat hij zijn filmset in de eerste plaats gebruikt als een soort laboratorium, waarin hij vooral de grenzen van zijn eigen kunnen test.

Dat wil zeggen dat Asteroid City iets artificieels heeft. Dat komt deels door de compacte ensemblefilm-vorm met een duizelingwekkende hoeveelheid filmsterren, onder wie, naast de gebruikelijke namen als Jason Schwartzman, Tilda Swinton en Adrien Brody (Bill Murray werd ook gecast, maar liep voor het filmen begon covid op en werd vervangen door Steve Carell), Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe en Margot Robbie.

De ambitie van Asteroid City vermoeit

Asteroid City is duidelijk gemaakt door een bekwame filmmaker. En toch voelt de film wat afgezaagd. Dat is een vreemde constatering over een film die narratief en thematisch zo ambitieus is. Misschien komt het doordat de ambitie van de film vermoeit en de gekkigheden hun absurditeit verliezen als ze elkaar in zo’n rap tempo opvolgen.

Dat wil niet zeggen dat Anderson compleet gefaald heeft met zijn project. Het scenario is intelligent, er zijn enkele aardige grappen en visueel gezien werkt de film. Toch is Asteroid City, over het algemeen gezien, wat glansloos, wat teleurstellend. Juist omdat de film zo groots in opzet is.

Asteroid City Regie Wes Anderson Met Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Tom Hanks Te zien in Cinecenter, Eye, FC Hyena, Filmhallen, Kriterion, Lab111, The Movies, Pathé Amsterdam Noord, City, Tuschinski, Rialto De Pijp, Rialto VU, Studio/K, Soho House

Wes Anderson deze maand bij de première van ‘Asteroid City’ in New York. Beeld FilmMagic

Wes Anderson-retrospectief Asteroid City is de elfde speelfilm van Wes Anderson. Voor een inhaalslag of opfrisser van zijn rijke oeuvre kunt u de komende weken naar het filmtheater. Lab111 vertoonde de afgelopen drie weken al alle films van Wes Anderson. De Filmhallen en The Movies en de FilmKoepel nemen het stokje over en vertonen vanaf donderdag 29 juni alle elf speelfilms van Anderson: van zijn charmante debuut Bottle Rocket (1996) tot misschien wel zijn beste film The Royal Tenenbaums (2001) en zijn populaire Moonrise Kingdom (2012), waarmee hij een nieuwe, grootsere weg als filmmaker insloeg. Ook zijn animatiefilms Fantastic Mr. Fox (2009) en Isle of Dogs (2018) zijn te zien. Het programma is inclusief een Wes Anderson-bingokaart, waarmee vanaf het zien van vijf films prijzen zijn te winnen.