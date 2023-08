Werner Herzog heeft gelijk: de apocalyps is mensenwerk

De hel op aarde in Werner Herzogs Lektionen in Finsternis (1992). Beeld Eye Filmmuseun

Alles went op den duur, maar de ene ramp is de andere niet. De oververhitte World Jamboree voor padvinders in Zuid-Korea dreigde compleet te verdampen tot het tentenkamp voor een cycloon moest wijken. In het noorden van Italië hagelde het bevroren tennisballen, in het zuiden was het te heet. De Slovenen zagen hun eerste topnotering als Europese toeristenbestemming door een zondvloed weggespoeld. In Zuid-Amerika werd de meteorologische winter verstoord door een hittegolf met temperaturen tot veertig graden. In Noorwegen brak een stuwdam door overvloedig hemelwater en paradijselijk Hawaï kreeg een vuurstorm te verwerken. Het is me het zomertje wel.

Nieuwskanalen grossieren in een overdaad aan drijvende caravans, geknakte bomen, natuurbranden en straten vol water, hagelstenen, puin of modder. Dichter bij huis bussen vol gerepatrieerde toeristen die ‘alles kwijt zijn’ en vertrekkende optimisten die ‘toch de zon willen zien’. Weermannen die bij dit natuurgeweld iets zeggen over de klimaatverandering kunnen doodsbedreigingen verwachten. De huidige weersomstandigheden zijn heus heel normaal. Vroeger waren er ook overstromingen en hittegolven waarin je een omelet op de motorkap kon bakken. Daar deed niemand moeilijk over. Dat eitje smaakte prima.

Vroeger. Wat hebben we toen gelachen!

Boos op de weerman

Een week geleden werd ik tot mijn stomme verbazing ook boos op een weerman. Ik had hem nooit eerder gezien. Hij verscheen op CNN in een dreunend BREAKING NEWS-segment en gaf commentaar bij dronebeelden van de branden op Hawaï: “Kijk wat je hier ziet. Die donkere plekken zijn bos, maar die vlammen, dat zijn allemaal huizen. Dat wil je niet zien, je wil dat het andersom is. Dat bos groeit wel weer aan, maar die huizen zijn voorgoed verloren.” Ik vloekte hardop. Die kerel had er niets van begrepen. Kende hij de ’alala niet? Wist hij niet wat er op het spel stond? Waar is Werner Herzog als je hem nodig hebt?

De rampzomer van 2023 is de zomer van Werner Herzog in Eye Filmmuseum, waar we met de blik op het grote doek kunnen horen wat de Duitse filmmaker te berde brengt bij unheimische beelden van een verzengende vuurzee. De film heet Lektionen in Finsternis – Lessons of Darkness – en stamt uit 1992. Dronebeelden waren toen nog niet mogelijk, maar Herzog had het geluk dat helikopterpiloot Jerry Grayson en cameraman Simon Werry in naam van de filmkunst daadwerkelijk voor hem door het vuur gingen. Ze vlogen boven de brandende olievelden van Koeweit, statig en vervaarlijk slalommend tussen de gitzwarte rookpluimen en gloeiende erupties. De beelden zijn adembenemend.

Herzog onderstreept de infernale grandeur met muziek van Wagner, Mahler en Arvo Pärt en draagt voor uit het boek Openbaringen. De apocalyps is mensenwerk, maar de filmmaker maakt geen woord vuil aan de achtergrond van de Golfoorlog die met het verwoestende spektakel eindigde. De duivelse pyromaan Saddam Hussein blijft onbenoemd. Herzog kreeg daar allicht problemen mee. Op het festival van Berlijn werd hem verweten de gruwelen uit te buiten en het oorlogsleed te verfraaien. Hij beriep zich op zijn kunstenaarschap: hadden Goya en Bosch in hun schilderijen niet precies hetzelfde gedaan? We kunnen Herzogs versie van de Golfoorlog bovendien niet los zien van die van CNN, dat met livebeelden van het bombardement op Bagdad de nieuwswereld veroverde en voorgoed veranderde. Je kon het slagveld voortaan live bekijken vanaf je bankstel.

Uniek ecosysteem

Een week geleden vervloekte ik de weerman van CNN alsof hij Werner Herzog in Berlijn was. Want die kerel zette de gruwelen op Maui in Hawaï naar zijn hand en was blind voor het grotere verhaal en het belang van de ’alala. Maar een weerman is geen kraaienman. De ’alala is de Hawaïaanse kraai, waarvan de populatie in 1987 tot achttien exemplaren gedecimeerd was en die tegenwoordig als ‘uitgestorven in het wild’ tot de meest bedreigde dieren op de planeet wordt gerekend. Het is een bijzonder beest: intelligent, speels en in staat om gereedschap te gebruiken. De vuurzee had een extinction event kunnen worden.

Vier dagen na mijn schok en de woede-uitbarsting kwam het verlossende woord: het Maui Bird Conservation Center bedankte de brandweer en hulpverleners. De ’alala waren gered.

In het wild kunnen ze echter niet meer gedijen. Het unieke ecosysteem waarin ze evolueerden is verdwenen. Eerst kwamen de Polynesiërs, duizend jaar later volgden de Amerikanen en de toeristen. De wereld wordt steeds kleiner. Waar de mens verschijnt gaan dingen stuk. Herzog heeft gelijk. De apocalyps is mensenwerk.

Lektionen in Finsternis, te zien in het kader van het programma Werner Herzog, The Ecstatic Truth van Eye Filmmuseum, dat loopt tot 1 oktober.