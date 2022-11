Welmoed Sijtsma in deepfake porno, dat is niks voor haar vader

Weten we straks nog wat echt is en wat nep? Dat is de vraag die boven de eerste aflevering van docuserie Welmoed en de sexfakes zweefde, en waarbij Lips het ergste antwoord vreest. Hij was er amper mee bekend, het concept van deepfakes in de porno-industrie, maar Welmoed Sijtsma opende een ranzige, verontrustende wereld. De WNL-presentatrice was er zelf slachtoffer van geworden en besloot: daar zit een verhaal in.

Deepfake dus, waarbij in dit geval beelden van haar hoofd op het naakte lichaam van iemand in een pornofilm waren gemonteerd en dat was zo kundig gedaan dat het amper van echt te onderscheiden viel. Zat ze mooi mee, Sijtsma.

Maar toen de ergste schrik voorbij was, kwamen de vragen. Hoe? Wie? Waarom? En die ene vraag: hoe onderscheiden we echt nog van nep? Lips hoorde deepfake-expert Bob de Jong, die het vergeleek met een mes: niet gevaarlijk als je er een ui mee snijdt, maar tegelijkertijd een moordwapen als je er iets anders mee doet.

Sijtsma gaat in de komende afleveringen met hackers op jacht naar de maker en spreekt vrouwen die het is overkomen, maar nu maakte ze eerst nog een ronde langs familie en vrienden om het filmpje te laten zien, om te horen wat zij ervan vonden. Walgelijk, vonden haar vrienden. Best heftig, vonden haar zussen.

Maar haar vader keek wel uit: die weigerde. Gewoon, omdat hij zijn hersens daar niet mee wilde bezoedelen. “Ik ben echt geen zuurtje, ik ben echt wel wat gewend en ik kan echt wel wat hebben. Maar dit beeld wil ik gewoon niet in mijn hoofd,” sprak hij in vloeiend Fries.

Dus zat Sijtsma even later met haar moeder aan de picknicktafel, met thee, een krentenbol en haar deepfake pornovideo. De blik in haar ogen, toen ze haar dochter zo zag - Lips was overtuigd: hier moeten we het eens over hebben met elkaar.

