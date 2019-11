Welke platen neemt zangeres Pip Blom mee naar een onbewoond eiland?

Pip Blom (23): ‘The Fall heeft zóveel platen dat ik nooit zo goed weet waar ik moet beginnen.’ Beeld Harmen De Jong

1 Micachu and the shapes

Jewellery

Naar mijn mening is dit de beste plaat ooit gemaakt. Hij zit heel goed in elkaar en ik word er vrolijk van. Het is eigenlijk de reden dat ik ben begonnen met in een bandje spelen, nog steeds haal ik er veel inspiratie uit.

2 La Roux

Trouble in Paradise

Deze plaat klinkt heel tropisch en catchy, maar als je naar de teksten luistert, zijn die helemaal niet positief. Toch word ik er vrolijk van en het is een te gekke plaat om mee te zingen. Als je in je eentje op een eiland zit, word je na een tijdje ook gek van tegen jezelf praten – dan kun je beter meezingen.

3 Fat white family

Surfs up

Ik heb ze op Glastonbury gezien dit jaar, het is een grote band en ze zien er ook altijd heel cool uit. Deze plaat zit supergoed in elkaar. Hij is best wel popachtig, maar toch ook alternatief – een goeie combinatie, ik wil zelf ook graag die balans vinden. Als ik lang op het eiland zit, ga ik deze plaat helemaal uitpluizen en kan ik ervan leren.

4 The fall

This Nation’s Saving Grace

Mijn vader is enorm fan van The Fall, maar ik heb er nog nooit echt goed naar geluisterd. Ze hebben zóveel platen dat ik nooit zo goed weet waar ik moet beginnen. Deze band heeft veel invloed gehad op het muziekgenre waar ik in zit, dus het wordt tijd dat ik me daar eens in ga verdiepen. En als ik dit luister ver weg op het eiland, voelt het misschien toch alsof m’n vader dichtbij is.