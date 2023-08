Welke omroep zou er iets met hiphop hebben?

Fight the Power, How Hip Hop changed the World. Beeld Omroep ZWART / NPO

Een daverend succes is Omroep Zwart nog niet te noemen. De weinige programma’s die ze maakten baarden weinig opzien, het ledenaantal slinkt in rap tempo en de organisatie maakt een amateuristische indruk. Oprichter Akwasi geeft ook toe dat hij zich er op verkeken heeft. ‘Het oprichten van een omroep is heel anders dan het runnen van een omroep,’ zo zegt hij in een recent ledenwerfspotje, dat aangepast moest worden omdat het niet voldeed aan de mediawet.

De documentaires die Zwart aankocht zijn dan wel weer erg de moeite waard. Maandag werd (in de herhaling) het eerste deel van de serie Fight the Power, How Hip Hop changed the World uitgezonden. De timing kon niet beter: deze week is het precies 50 jaar geleden dat dj Kool Herc hiphop in New York ‘uitvond’.

De door Public Enemy-voorman Chuck D gemaakte docuserie gaat uitvoerig in op de ontstaansgeschiedenis van hiphop. Een geschiedenis die niet los te zien is van de onderdrukking van zwarte mensen in de Verenigde Staten, van de slavernij, de rassenrellen, de burgerrechtenbeweging en de moord op Martin Luther King. Begin jaren zeventig kreeg veel zwarte muziek een politieke lading, met Marvin Gaye’s ‘What’s going on’ als meest pregnante voorbeeld.

En in die turbulente tijden ontstond in The Bronx, de meest gewelddadige wijk van New York, een nieuwe subcultuur, met een eigen dans (breakdance), kunst (graffiti) en muziek (dj’s en mc’s). En waar de raps aanvankelijk vooral feestvierders moesten opzwepen, werden teksten al snel maatschappelijk geëngageerd.

We zijn inmiddels een halve eeuw verder en hiphop is misschien wereldwijd wel de invloedrijkste stroming in de populaire cultuur. Het is dan ook geen nieuw verhaal dat verteld wordt in Fight the Power, maar omdat vrijwel alle hoofdrolspelers aan het woord komen, en de ontstaansgeschiedenis zo nadrukkelijk in een historisch en maatschappelijk perspectief wordt gezet, is het wel machtig interessant. Bovendien heeft de serie een heerlijke vaart en uiteraard een fenomenale soundtrack.

Wat zou het tof zijn als een soortgelijk serie gemaakt werd over Nederlandse hiphop. Maar ja, dan zou er een omroep moeten zijn die iets met dit onderwerp heeft...

