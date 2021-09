Welke kleur je ziet bij Peter Struycken, wordt door het licht bepaald

Peter Struycken: voor zijn nieuwe schilderijen stemde hij de kleurverhoudingen af op het daglicht. Beeld Peter Struycken

Tweeënhalve maand per schilderij zat Struycken in zijn atelier te wikken en te wegen. Het afstemmen op het daglicht duurde eindeloos. Moest die olijfgroen toch iets helderder? En de intensiteit van die blauwe kleur wat afgezwakt worden? “Als ik ’s ochtends een verhouding had die ik goed vond, was hij ’s middags niet meer goed.” Het wisselvallige weer van de afgelopen maanden hielp ook niet mee. “Dus er zit een soort gemiddelde in dat bij de verschillende weersomstandigheden iets verandert. Maar als geheel veranderen ze betrekkelijk veel.”

Toevallige lichtomstandigheden

Struycken staat bekend als een pionier op het gebied van de computerkunst. Sinds eind jaren zestig maakt hij kunstwerken die met computerberekeningen tot stand komen. Beroemd is bijvoorbeeld het hek dat hij maakte rondom

De Nederlandsche Bank, of de serie postzegels uit 1981 die koningin Beatrix verbeelden, op­gebouwd uit puntjes. Het toeval krijgt ogenschijnlijk geen vat op zijn werk, alle keuzes zijn logisch en consequent doorgevoerd.

Maar de nieuwe schilderijen die Struycken nu bij Andriesse Eyck laat zien, zijn niet of nauwelijks gebaseerd op computerberekeningen. Hij was nu meer geïnteresseerd in de kleurverhoudingen. “Die kun je niet berekenen, die zijn zo visueel. Je kunt alleen terugvallen op het oog, dat is ook het leukste.”

De licht-donkercontrasten zijn minimaal. “Hier zie je bijvoorbeeld dat het violet betrekkelijk grijzig is. Maar bij ander weer kan het violet ineens sterker worden. De individuele kwaliteit van de kleuren gaat heel erg werken. Je schakelt als het ware licht en donker uit, sterk en zwak. Dan wordt alles bepaald door de eigenschappen van de kleur en dat maakt ze veel gevoeliger voor de toevallige lichtomstandigheden.”

Kikkers in een kruiwagen

In de ochtend is het licht blauwer, ’s avonds is het daglicht roder. Zo veranderen de kleurverhoudingen. “Als het licht roder wordt, wordt het rood in het schilderij geactiveerd.” Als de werking van het schilderij nooit ophoudt, hoe bepaalt Struycken dan wanneer het schilderij

af is? “Pure uitputting. Sommige kleurvlakken hebben veertig lagen. Je kunt eindeloos blijven wikken en wegen. Maar na tweeënhalve maand denk je, het kan nog een jaar duren. Ik hou ermee op. Een vorm is een vorm. Dat is op een gegeven moment klaar. Maar kleuren bij daglicht zijn als kikkers in een kruiwagen.”