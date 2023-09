Welke films maken zaterdagavond kans op de prijzen in Venetië?

Op de tachtigste editie van het filmfestival van Venetië worden zaterdagvond de prijzen uitgereikt. De tweede helft van het festival was ingeruimd voor politiek geladen films.

“Men zegt weleens: als je één persoon van gedachten kunt doen veranderen, heb je al heel wat bereikt,” antwoordt regisseur Agnieszka Holland gelaten, als haar wordt gevraagd wat ze hoopt te bewerkstelligen met haar nieuwste film Green Border, een aangrijpend werk over de vluchtelingencrisis. “Maar ik ben ambitieus,” vervolgt ze met een wrang lachje. “Misschien kunnen we wel vijftig mensen raken.”

In de eerste dagen van het filmfestival van Venetië stond dit jaar de fantasie voorop. De sfeer werd bepaald door dictator-als-vampierfilm El conde, popcornvermaak als Michael Manns operateske biografie Ferrari en David Finchers huurmoordenaarsfilm The Killer, en vooral de fenomenale steampunkfantasia van Yorgos Lanthimos’ Poor Things, dat overigens ook een week na zijn première nog altijd de meest unaniem bewonderde film van het festival lijkt.

Grote onderwerpen

Maar in de tweede helft van het festival stonden de afgelopen dagen juist meer politiek en maatschappelijk beladen films in de schijnwerper. Films die in een realistische stijl grote onderwerpen – de vluchtelingencrisis, de rechten van trans personen, geïnstitutionaliseerde ongelijkheid – recht in de ogen kijken.

Zoals Green Border dus. Oudgediende Holland legt de schrijnende situatie aan de grens tussen haar thuisland Polen en Wit-Rusland vast vanuit verschillende perspectieven. De verhalen van een Syrische familie vluchtelingen, een grenswacht die steeds meer vraagtekens bij zijn opdracht gaat zetten en een groep activisten worden verweven, gefilmd in sober zwart-wit.

Beeld uit ‘Green border’. Beeld -

Het is een film vol aangrijpende taferelen, waar wanhoop botst op onverschilligheid en wreedheid. Een pijnlijk realistisch beeld van de dagelijkse realiteit aan de Europese grenzen, waar mensen verworden tot pionnen in een geopolitiek steekspel.

Io capitano

Waar Green Border zich kwaad maakt over hoe vluchtelingen worden behandeld als ze eenmaal voet op Europees grondgebied zetten, draait Io capitano van Matteo Garrone om de slopende weg die ze daarvóór al hebben afgelegd. Garrone focust op de omzwervingen over het Afrikaans continent van twee tieners uit Senegal. De 16-jarige Seydou en Moussa hebben lang gespaard en beginnen nu hun gedroomde reis naar Europa.

Ook hier ruim baan voor direct aan de realiteit onttrokken, schrijnende situaties. De naïeve Seydou en Moussa beginnen aan hun reis alsof het een avontuur is, maar vallen al snel ten prooi aan harteloze mensensmokkelaars en gewapende milities.

Regisseur Matteo Garrone (midden) met hoofdrolspelers Seydou Sarr (links) en Moustapha Fall. Beeld GABRIEL BOUYS/AFP

In tegenstelling tot het strenge zwart-wit van Green Border pakt Garrone uit met weelderige kleuren en zelfs hier en daar wat momenten van fantasie. Die droombeelden draaien telkens weer om vliegen – en dus vrijheid. “Jongeren willen eropuit, weg van waar ze opgroeiden, nieuwe kansen zoeken – dat is universeel en tijdloos,” verklaarde Garrone. “Dus waarom mogen Europese jongeren vandaag de dag vrijuit de wereld over reizen, en deze jongens niet?”

Origin

Een poging om die fundamentele ongelijkheid onder ogen te zien zit ook vervat in Origin van Ava DuVernay, dat het nonfictieboek Caste: The Origins of Our Discontents van Isabel Wilkerson als uitgangspunt neemt. Daarin onderzoekt Wilkerson de maatschappelijke positie van zwarte Amerikanen als een kastensysteem, vergelijkbaar met dat in India, en trekt ze lijnen naar de Holocaust.

DuVernay verpakt die ideeën in een film die Wilkersons schrijfproces volgt, en dat omlijst met persoonlijk drama in haar leven – primair de dood, kort na elkaar, van haar echtgenoot en haar moeder. Het leidt tot tamelijk sentimenteel melodrama, een paardenmiddel om de complexe en waardevolle ideeën van Wilkerson bij een groter publiek te brengen. “Make it plain,” drukt een vriend Wilkerson in de film op het hart, en die raad lijkt ook DuVernay ter harte te hebben genomen.

Woman Of

Een zekere zendingsdrang is ook te bespeuren in het Poolse Woman Of van Małgorzata Szumowska en Michał Englert, een vier decennia omspannend portret van een man die liever een vrouw zou zijn maar enkel op onbegrip stuit. Slim spiegelt het scenario de progressieve energie in het land na de val van het communistisch bewind met de uiterst conservatieve reacties op de geleidelijke overgang van Andrzej naar Aniela.

Met de titel van hun film verwijzen Szumowska en Englert expliciet naar twee klassieke films van hun legendarische landgenoot Andrzej Wajda: De man van marmer (1977) en De man van ijzer (1981). Zoals die films een kroniek bieden van Polen onder communistisch bewind en de opkomst van Solidarnosc, zo weerspiegelt Woman Of het land nadat het een kapitalistische democratie was geworden. Economische vooruitgang gaat gepaard met ideologische stilstand.

La bête

Mocht de jury voor de hoofdprijs zoeken naar een film die maatschappelijk commentaar vermengt met meer filmische verbeelding, dan kunnen ze terecht bij La bête van Bertrand Bonello. Met actrice Léa Seydoux als spil en de novelle The Beast in the Jungle van Henry James als vertrekpunt, verweeft Bonello meerdere tijdperken in een verhaal dat – onder veel meer – een waarschuwing is tegen kunstmatige intelligentie.

Beeld uit ‘La bête’ van Bertrand Bonello. Beeld -

De film voert ons van de vroege 20ste eeuw, waar een getrouwde vrouw een zielsverwant vindt in een jonge kunstenaar, via de vroege 21ste eeuw, waar andere versies van dit stel elkaar opnieuw vinden, naar een laatste connectie tussen de twee in 2044. Tegen die tijd heeft AI in Bonello’s verbeelding het aardse leven volledig onder controle – mensen zijn nog slechts radertjes in een schijnbare utopie. Oorlog, armoede en crises zijn verdwenen, maar tegen een hoge prijs: elke vorm van menselijke emotie is onwenselijk geworden.

Met jury’s is het altijd koffiedik kijken. Maar Bonello’s intrigerende vermenging van alledaagse horror en waarschuwend toekomstvisioen zou dit jaar een waardig winnaar van de Gouden Leeuw zijn.