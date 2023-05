Welke film gaat er zaterdag in Cannes met de Gouden Palm 2023 vandoor?

In Cannes worden zaterdagavond de Gouden Palm en een goot aantal andere filmprijzen uitgereikt. Juryvoorzitter Ruben Östlund liet al weten dat hij absoluut géén consensus wil. ‘Consensus is saai!’

“Ik was een paar jaar geleden in Egypte op een all-inclusivevakantie, met zo’n rubberen armbandje waarmee alles gratis is,” zegt de Zweedse regisseur Ruben Östlund in de onderhoudende documentaire Chambre 999. “Er was één soort rode wijn en één soort witte wijn. Er was één Italiaans restaurant, één Frans restaurant en één Mexicaans restaurant en alles smaakte er hetzelfde: zouteloos. Maar aan het einde van de week smaakte het best goed. Dit gebeurt ook als je een algoritme van de vijf grote streamingdiensten laat bepalen wat je ziet. We eten allemaal hetzelfde en denken dat het lekker is.”

Östlund en andere regisseurs – onder wie Alice Rohrwacher, Audrey Diwan, David Cronenberg en Wim Wenders – werden een jaar geleden door de Franse filmmaakster Lubna Playoust in een suite van het Marriott Hotel in Cannes voor een draaiende camera gevraagd te reageren op de vraag of cinema een taal is die verloren dreigt te gaan, een kunstvorm die stervende is?

Tal van filmmakers vrezen de opkomst van de streamingdiensten, anderen zijn minder bang: er zijn, zo is elk jaar in Cannes te zien, te veel getalenteerde makers om de filmkunst verloren te laten gaan. Een klip en klaar antwoord op de vraag geeft Chambre 999 niet, maar dat was ook niet per se de bedoeling, vertelde Playoust na afloop van de speciale vertoning in Cannes.

Het traditionele prijzengala

Playoust liet zich voor haar documentaire inspireren door Wim Wenders, die exact veertig jaar geleden – hij was toen 37 – tijdens het festival van Cannes in kamer 666 van Hotel Martinez grootheden als Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni en Steven Spielberg aan het woord liet over de toekomst van de film.

De teneur destijds: steeds meer films gaan op televisieseries lijken, qua belichting, framing en montage; voor een groot deel van het wereldwijde publiek heeft televisie-esthetiek de plek ingenomen van filmesthetiek. Het somberen over de toekomst van de film is van alle tijden.

De 76ste editie van het festival van Cannes – de belangrijkste vinger aan de pols van de hedendaagse film – wordt zaterdagavond afgesloten met het traditionele prijzengala. Aan het begin van het festival liet juryvoorzitter Ruben Östlund, die vorig jaar met Triangle of Sadness zijn tweede Gouden Palm won, weten dat hij absoluut géén consensus wil.

“Het is saai om ​​consensus te hebben. We hebben allemaal verschillende achtergronden en iedereen kan iets unieks inbrengen in het juryberaad. We moeten onze eerste instincten volgen als we een film zien, en niet bang zijn om iets stoms te zeggen… We zullen luide debatten voeren.”

Met een lachje: “En hopelijk is er daarnaast ook nog plek voor warme gevoelens.” Je zou willen dat Östlund nog eens een korte film maakt over de groepsdynamiek in zijn jury.

Koken voor een fijnproever

Toen Cannesdirecteur Thierry Frémaux bij de bekendmaking van de competitiefilms werd gevraagd naar de balans tussen ervaring en aanstormend talent, verwees hij naar de Gouden Palmkandidaat Pot-au-feu, een zeer delicaat drama van de Frans-Vietnamese regisseur Tran Anh Hung, over een vrouw (Juliette Binoche) die aan het einde van de 19de eeuw kookt voor een fijnproever (‘De Napoleon van de Culinaire Kunsten’, gespeeld door Benoît Magimel).

“Het samenstellen van de selectie is als het bereiden van een maal. Als je een gerecht maakt, voeg je van sommige ingrediënten wat meer toe en van andere wat minder, zodat het een bepaalde smaak krijgt,” aldus Frémaux, die voor de 22ste keer hoofdverantwoordelijk is voor de officiële selectie. “Het gaat om het vinden van een natuurlijke balans tussen jonge filmmakers en gevestigde auteurs, tussen generaties en in termen van geografie en filmstijl.”

Frémaux beweerde dat de oudjes in de minderheid zijn en dat het filmfestival van Cannes een festival van ontdekkingen blijft, maar de feiten zijn anders: Ken Loach is 86, Marco Bellocchio 83, Wim Wenders 77 en Catherine Breillat 74. Ook de zestigers zijn goed vertegenwoordigd met Nanni Moretti (69), Catherine Corsini (67), Aki Kaurismäki (66), Nuri Bilge Ceylan (64), Todd Haynes (62) en Hirokazu Kore-eda en Tran Anh Hung (beiden 60).

Daarnaast selecteerde Frémaux een handvol vijftigers, drie vrouwelijke veertigers (Kaouther Ben Hania, Alice Rohrwacher en Justine Triet) en slechts één dertiger: Ramata-Toulaye Sy (36). De gemiddelde leeftijd ligt net boven de 60. ‘Cinéma de papa’ – artistiek conservatieve films – voert de boventoon.

Als er al ontdekkingen zijn, dan in ieder geval niet of nauwelijks in de Gouden Palmcompetitie, terwijl dat de plek is waar de aandacht van het leeuwendeel van de aanwezige journalisten naar uitgaat. Het festival snijdt zichzelf op deze manier in de vingers, want het is steeds moeilijker een publiek te vinden voor Bellocchio, Moretti en al die andere krasse knarren waarmee Frémaux oud is geworden. Om een nieuw publiek aan te boren, zijn er nieuwe filmmakers én nieuwe sterren nodig, en het festival van Cannes heeft daar een rol in te vervullen.

Luide debatten

De beste films van deze editie zijn Anatomie d’une chute van de Franse regisseur Justine Triet (Sibyl) en The Zone of Interest, pas de vierde speelfilm van Jonathan Glazer na Sexy Beast, Birth en Under the Skin.

In Anatomie d’une chute wordt een succesvolle Duitse schrijfster (Sandra Hüller) verdacht van de moord op haar tobbende man, die onder mysterieuze omstandigheden voor hun chalet in de Franse Alpen is aangetroffen. In een slepende rechtszaak wordt geprobeerd te achterhalen wat er precies is gebeurd, waarbij veel aan de verbeelding van de jury – én de toeschouwer – wordt overgelaten.

The Zone of Interest is een bijzonder vormgegeven, verwarrende, ijzingwekkende studie over het dagelijks leven van een Obersturmbannführer en zijn vrouw (‘de koningin van Auschwitz’; nóg een indrukwekkende rol van Sandra Hüller). Met hun vijf kinderen wonen zij letterlijk onder de rook van Auschwitz, in een kast van een huis in de prachtige natuur.

Een stenen muur scheidt het paradijsje van de hel. Die hel blijft onzichtbaar; Glazer focust op de alledaagse rituelen van de familie Höss. Hij leest de kinderen voor als ze niet kunnen slapen, zij leert ze alles over de planten in de tuin – die wordt bemest met as uit het crematorium.

Zaterdagavond wordt bekend wat de luide debatten van de jury hebben opgeleverd. De jury – met naast Östlund onder anderen Paul Dano, Brie Larson en de Franse regisseur Julia Ducournau, die in 2021 de Gouden Palm won met Titane – heeft (minstens) zeven prijzen te verdelen: de Gouden Palm, de Grote Prijs, de Juryprijs, de prijs voor de beste regie en het beste scenario en de prijzen voor de beste acteur en actrice. De Palm is ondeelbaar, de andere prijzen mogen ex aequo worden vergeven. Er mogen in principe geen twee prijzen naar dezelfde film.